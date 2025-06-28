大九學堂氣質女孩在陸爆紅！　詩詞信手拈來獲讚「大才女」

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九第四度訪問大陸的行程雖已結束，引發的關注仍在持續。其中，一位「大九學堂」女學員在鏡頭前談及參訪心得時，對詩詞的引用是信手拈來。這位氣質女孩所展現出的文化底蘊，也獲得大陸網友一致好評，被大讚「學富五車」。

馬英九一行此次造訪福建與甘肅。進入甘肅段之後，行程主題更強調中華文化，包括出席「公祭中華人文始祖伏羲大典」、「兩岸共同弘揚中華文化活動」，並參訪河西走廊多個歷史文化遺跡。

敦煌莫高窟在石窟藝術中享有崇高的歷史地位，親臨的遊客無不屏息讚嘆。作為「大九學堂」學員，李同學26日隨團參訪之後，接受兩岸媒體的採訪。然而，她的分享並不流於空泛的形容詞堆疊，而是以帶有古意的詩詞闡述感受。

李同學分享，這趟旅程，他們循著漢代河西走廊的四個郡縣，從武威、張掖、酒泉到敦煌，「我感覺到西北的美是粗獷而遼闊的，你可以看到遼闊的草原逐漸變成戈壁，然後是沙漠，當下有了『一片孤城萬仞山』的即視感，然後你看到了『大漠孤煙直，長河落日圓』，都是平常不太常看到的邊塞風景，真實體會到李白所說的『大塊假我以文章」的魅力』。」

「除了自然的風光以外，這幾天我也感受到甘肅獨特的人文魅力，不管是前幾天天水的伏羲大典，到今天我們參觀的莫高窟」，李同學說道，「如果為它下一個註解的話，我會說『莫道邊城無故事，高懸丹壁映千秋』。」

▲大九學堂學員李同學。（圖／記者陳冠宇攝）

作為結語，李同學提到，敦煌不僅是東西文化交流的一個樞紐，「我還會說，當我親自站在這些壁畫前，我好像拿到一把通往過去的鑰匙，讓我能夠打破時間的藩籬，去了解跨時代的故事。」

這段受訪影片被陸媒發出之後，引起大陸網友的熱烈反應。光在某家大陸涉台媒體的微信影音號上，按讚人數就已經超過3萬，留言區更是一片讚揚：「為學富五車、才高八斗的台灣年輕人點讚」、「文靜！知性！學識淵博的大才女」、「才女出口成章，不緊不慢，娓娓道來。腹有詩書氣自華」。

除了對李同學個人的讚揚，也有不少大陸網友連帶稱許台灣：「中華傳統文化在台灣傳承得更好」、「就人文素養方面來說，台灣的青年學子確實更高一籌。在傳統文化的傳承方面，大陸要加油啊」。

值得注意的是，一段簡短的參訪感言分享，意外讓大陸民眾看到台灣學生的優秀，以及豐富的文化底蘊，更凸顯出台灣對於中華文化的教育、傳承與創新。這或許也是兩岸交流之下，台灣所能展現出的文化自信。