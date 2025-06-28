涉貪起訴林岱樺強調「民調第1」　柯志恩隔空觀戰：廉政會是關鍵

▲有意投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，涉詐助理費遭起訴。（ETtoday資料照／記者詹詠淇攝）



記者許宥孺／高雄報導

民進黨今(28)日召開全國黨代表大會，有意參與高雄市長初選的立委林岱樺，日前才因涉詐助理費遭起訴，不過她強調自己是民調第一，也是市民最期待的市長人選。國民黨高雄市長參選人柯志恩則肯定林岱樺的基層實力，點出民進黨廉政會調查結果將會是選戰關鍵，雖目前綠營競爭激烈，但初選後勢必整合，她會勤跑基層爭取市民的認同。

林岱樺因涉嫌詐領助理費，日前遭起訴，民進黨廉政會日前決定，7月30日請林岱樺來說明，而林岱樺今天出席全代會受訪時強調，她現在是民調第一，就有責任繼續領導高雄隊，自己目前也是高雄市民最期待的高雄市長人選。高雄的未來由高雄決定，她的未來也是由高雄市民決定。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者許宥孺翻攝）



而國民黨高雄市長參選人柯志恩今日出席活動時，對於民進黨高雄市長初選情況表達看法。柯志恩認為，林岱樺委員勤跑基層，而且在地方的組織非常堅強，「所以她說如果是黨內初選，目前民調是第一，我想大家也不會太懷疑啦！」

柯志恩強調，林岱樺仍秉持自己的步調，但最後還是要看7月底，民進黨黨內對於林岱樺官司的案件如何做判定，應該可以決定她未來是不是可以繼續往下走。對於同是在立法院的好同事，她給予林岱樺最大的祝福。

針對民進黨高雄市長初選競爭激烈，柯志恩認為：「民進黨在初選完之後應該會整合，那整合完之後，就是大家一對一大戰的開始。目前為止，民進黨內應該還是在非常激烈的狀況，所以我們在外面的人來看也混沌不清，總之大家就是各自努力吧！」

對於藍營的選戰現況，柯志恩表示，國民黨的步調就是勤跑基層，根據自己的腳步，希望能夠爭取高雄市民最大的認同度，所以不管是看板還是文宣，最重要的是，她提出的政見能夠把高雄帶到什麼樣的地步，她認為這才是市民最關心的，她會陸續來揭露。