　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

派駐越南「錢沒收到」繼續簽訂單　總經理要付320萬給公司

▲桃園市侯姓男子擔任某精密材料公司派駐越南公司總經理，於2022年間在越南任職期間，未查證某公司經狀況仍接受對方訂單，導致公司損失逾24億餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市侯姓男子擔任某精密材料公司派駐越南公司總經理，於2022年間在越南任職期間，未查證某公司經營狀況仍接受對方訂單，導致公司損失逾24億餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市侯姓男子是某精密材料公司派駐越南公司總經理，於2022年派駐期間明知越南麗寶公司下訂84億餘越南盾應收帳款還沒收到，卻仍接受對方33筆訂單，導致該精密材料公司損失逾24億7000萬越南盾（約新台幣321萬元），公司稽核人員察覺後提告，桃園地檢署偵結，依背信罪嫌起訴；桃園地院經簡易判決依背信案件判處有期徒刑4月，桃園地檢署不服上訴仍被駁回，桃院諭知侯男緩刑兩年，並應付給公司332萬餘元。

檢警調查，65歲的侯姓男子於2021年5月間被新北市精密材料公司派駐越南擔任越南分公司總經理，任職期間明知公司曾授信越南麗寶公司75億越南盾額度，仍於2022年5月間，麗寶公司仍有84億餘越南盾帳款未支付的情況下，仍持續受理對方高達33筆訂單，導致公司損失逾24億7000萬越南盾（約新台幣321萬元），桃檢偵結，依背信罪嫌將侯男起訴。

桃園地院今年1月間進行簡易判決程序，判處侯男4月有期徒刑，桃檢不服提起上訴，桃園地院認為，檢察官就原審之量刑上訴，法官認原判決未逾越法定刑度，亦無其他違法或不當之情事，檢方提起上訴並無理由；被告於本院二審期間與告訴人成立調解，本院依法諭知緩刑，並命被告應依調解內容履行，桃院已駁回並諭知侯男緩刑2年，並應依二審期間調解結果給付該公司332萬餘元。

 【更多新聞】

網友控桃機二航廈「廁所有針孔」航警急衝現場　結果超展開

為營運做準備！桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／入圍大贏家《AAA》再拿獎
美秀樂團「最後一次」5人合體！互動成亮點
快訊／魏如萱「紅毯造型挨酸」：像尿布
快訊／金曲首獎！一生只有一次　最佳新人獎得主出爐
快訊／坤達趕到小巨蛋了！「合體Energy」
愛紗「胸前開4大洞」穿超辣！
《拳願》爆濺血意外！選手打架出動救護車　蹦闆孫生衝突畫面全被
女歌手消失4年「挺7月孕肚」現身了！　勾老公放閃
Energy「5缺1登紅毯帥爆」　粉絲嗨翻狂叫
蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

派駐越南「錢沒收到」繼續簽訂單　總經理要付320萬給公司

快訊／高雄死亡案！姊送便當見妹陳屍工寮　淚：前1天還好好的

女牙醫遭爆打！竹聯靜安會4人涉案　大哥「夏安」、小弟收押

性侵女童逼穿網襪扮AV女優...入珠成鐵證　60歲淫房東要賠300萬

行經金門大橋爆胎！打滑自撞分隔島起火燃燒　車全毀剩骨架畫面曝

噁男出沒靜宜商圈！出租套房狂偷內褲、褲襪　行竊畫面全被拍

網友控桃機二航廈「廁所有針孔」航警急衝現場　結果超展開

大巨蛋旁刑事局門口爆鬥毆　司機開車門撞騎士「2人當街互K」

「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走　他無奈：真的懂吃

新北、南投「抹布包針孔」廁所偷拍600女　OAT淫魔50萬交保

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

派駐越南「錢沒收到」繼續簽訂單　總經理要付320萬給公司

快訊／高雄死亡案！姊送便當見妹陳屍工寮　淚：前1天還好好的

女牙醫遭爆打！竹聯靜安會4人涉案　大哥「夏安」、小弟收押

性侵女童逼穿網襪扮AV女優...入珠成鐵證　60歲淫房東要賠300萬

行經金門大橋爆胎！打滑自撞分隔島起火燃燒　車全毀剩骨架畫面曝

噁男出沒靜宜商圈！出租套房狂偷內褲、褲襪　行竊畫面全被拍

網友控桃機二航廈「廁所有針孔」航警急衝現場　結果超展開

大巨蛋旁刑事局門口爆鬥毆　司機開車門撞騎士「2人當街互K」

「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走　他無奈：真的懂吃

新北、南投「抹布包針孔」廁所偷拍600女　OAT淫魔50萬交保

金曲獎／孫盛希「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住上圍 事業線全看光

不斷更新／金曲36即時得獎名單！　《AAA》再奪最佳演唱錄音專輯

金曲獎／美秀樂團「最後一次」5人合體！宣布停止合作修齊…互動成亮點

金曲獎／魏如萱「全白登紅毯挨酸」　網刷一排吐槽：像尿布

訪問／女神綾瀨遙「扮清潔工」現身外景！導演驚呼：沒有太多人發現

金曲獎／坤達趕到小巨蛋了！急改機票「合體Energy」

金曲獎／蔡秋鳳秀150萬名錶！被問世紀合體「前男友蔡振南」回應了

金曲獎／動力火車10度入圍破1紀錄！　被問幸運物霸氣喊：有實力就不需要

夏日高濕易誘發氣喘急性發作　醫：環境調控避免過敏原

金曲獎／愛紗「胸前開4大洞」穿超辣！事業線現形 開高衩上下全露

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

社會熱門新聞

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

男倒路邊掉出2把槍　家中竟藏15億海洛因磚

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

即／國3中寮隧道10車連環撞！回堵8km

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

快訊／地球村美語老闆找黑道打女牙醫　200萬交保離開

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債慘遭性侵

羞辱尹到怡遭炎上　闆娘道歉曝原因

即／高雄死亡案！姊送便當見妹陳屍工寮

即／貨車磷酸桶掉地　女濺傷送醫

更多熱門

相關新聞

桃園工廠爭執！楊男手指戳同事右眼視力僅剩0.2

桃園工廠爭執！楊男手指戳同事右眼視力僅剩0.2

桃園市楊姓男子去年2月間在大園區某工廠員工宿舍內，與同事因噪音問題起衝突，楊徒手毆打同事以膝蓋撞胸口、拉扯頭髮還以手指戳其右眼，經同事抱住後才化解，其同事送醫治療後右眼經矯正後僅剩0.2，桃園地檢署偵結依傷害致重傷罪嫌起訴；桃園地院認為傷勢未達重傷害程度，審結依傷害罪處有期徒刑1年10月，還可上訴。

警喬裝取證遭襲胸　按摩女被判刑2個月

警喬裝取證遭襲胸　按摩女被判刑2個月

桃園男趁少女熟睡指侵性侵得逞　法院判刑3年4月

桃園男趁少女熟睡指侵性侵得逞　法院判刑3年4月

「車神一哥」遭控侵占選手贊助費　一審無罪

「車神一哥」遭控侵占選手贊助費　一審無罪

桃市5官商涉收賄、圖利涉貪案　法院今判決出爐

桃市5官商涉收賄、圖利涉貪案　法院今判決出爐

關鍵字：

派駐越南總經理背信桃檢桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

更多

最夯影音

更多

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面