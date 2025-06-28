派駐越南「錢沒收到」繼續簽訂單　總經理要付320萬給公司

▲桃園市侯姓男子擔任某精密材料公司派駐越南公司總經理，於2022年間在越南任職期間，未查證某公司經營狀況仍接受對方訂單，導致公司損失逾24億餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市侯姓男子是某精密材料公司派駐越南公司總經理，於2022年派駐期間明知越南麗寶公司下訂84億餘越南盾應收帳款還沒收到，卻仍接受對方33筆訂單，導致該精密材料公司損失逾24億7000萬越南盾（約新台幣321萬元），公司稽核人員察覺後提告，桃園地檢署偵結，依背信罪嫌起訴；桃園地院經簡易判決依背信案件判處有期徒刑4月，桃園地檢署不服上訴仍被駁回，桃院諭知侯男緩刑兩年，並應付給公司332萬餘元。

檢警調查，65歲的侯姓男子於2021年5月間被新北市精密材料公司派駐越南擔任越南分公司總經理，任職期間明知公司曾授信越南麗寶公司75億越南盾額度，仍於2022年5月間，麗寶公司仍有84億餘越南盾帳款未支付的情況下，仍持續受理對方高達33筆訂單，導致公司損失逾24億7000萬越南盾（約新台幣321萬元），桃檢偵結，依背信罪嫌將侯男起訴。

桃園地院今年1月間進行簡易判決程序，判處侯男4月有期徒刑，桃檢不服提起上訴，桃園地院認為，檢察官就原審之量刑上訴，法官認原判決未逾越法定刑度，亦無其他違法或不當之情事，檢方提起上訴並無理由；被告於本院二審期間與告訴人成立調解，本院依法諭知緩刑，並命被告應依調解內容履行，桃院已駁回並諭知侯男緩刑2年，並應依二審期間調解結果給付該公司332萬餘元。