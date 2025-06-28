網友控桃機二航廈「廁所有針孔」航警急衝現場　結果超展開

▲有網友在通訊軟體上反映，桃園機場第二航廈登機門廁所發現疑似針孔攝影機，引發網友熱議。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

針對網友在通訊軟體Threads上PO文「桃園機場女廁裡有針孔欸好噁」，引發網友熱議；桃園機場公司隨即回應，針對今天民眾於社群媒體反應桃機疑似出現針孔案，機場公司立即會同航警局刑事警察大隊及保安警察大隊到場檢查，經查該孔洞是原掛勾留下的孔洞漏補，對於造成旅客恐慌及不便，機場公司表示歉意。

▲有網友在通訊軟體上反映，桃園機場第二航廈登機門廁所發現疑似針孔攝影機，桃機公司從廁所另一面發現是掛勾孔洞漏補。（圖／桃機公司提供）

網友PO文「桃園機場女廁裡有針孔欸好噁」、「是C5（第二航廈才對）的廁所 第二間還第三間，我把它堵住了 希望其他女生不會被拍」，引發網友高度討論，市議員黃瓊慧也立即回應「我來了解現場狀況」，而警方第一時間進行查證後，證實並不是針孔攝影機，而是原本的掛勾拆除後留下的孔洞。

桃園公司表示，機場公司重視旅客權益，為滿足每日逾13萬人次來往旅客需求，設有廁所528間、育嬰室23間、淋浴間10間，機場公司定期派員進行「反針孔攝影機電子偵測」作業以確保旅客隱私安全，歷次檢測均未發現可疑訊號或裝置，後續會持續執行廁所隔板舊有掛勾架拆除遺留孔洞巡視及填補作業，定期更新檢查以避免遺留孔洞造成使用者誤會。

▲針對網友在通訊軟體上反映，桃園機場第二航廈登機門廁所發現疑似針孔攝影機，圖為桃機登機門資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃機公司強調，為杜絕不法及維護旅客權益，每月皆會利用凌晨離峰時段，以電子儀器針對廁所、育嬰室與淋浴間進行全面檢測，均未發現偷拍設備或可疑訊號，確保旅客可安心使用各項設施。機場公司提醒旅客，如果在機場有發現異常狀況，請務必於現場通報工作人員或航警人員。