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社會 社會焦點 保障人權

警喬裝取證遭襲胸　按摩女挑逗失敗「1舉動」代價關2個月

記者黃翊婷／綜合報導

養生館員工小鳳（化名）今年5月間招待一名男客進入包廂，隨後伸手愛撫對方胸部「暗示」，沒想到男客竟然是警察，她慌亂之下徒手打了其中1名支援警察的臉部，因而挨告。雖然小鳳矢口否認襲警，但桃園地院法官沒有採信，日前仍依犯妨害公務執行罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲小鳳挑逗喬裝成客人的警察失敗，還對前來支援的警察做出攻擊行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，警察A今年5月間喬裝成客人前往桃園市某養生館，假裝詢問價錢並交付價金，隨後被小鳳帶入包廂，沒想到小鳳一進入包廂就伸手愛撫他的胸部，做出帶有挑逗意味的性服務行為，顯然不是一般按摩的正常舉動，於是他立刻表明警察身分，並通知在外埋伏的2名同仁入內支援。

然而，小鳳見到支援警力，仍在明知自己已經違法的情況下強力反抗，不肯配合警方執行職務，期間還徒手攻擊其中1名支援警察的臉部，導致對方受傷。

小鳳到案之後堅稱自己沒有碰到警察，警察過來時，她有用手阻擋，但並未碰到對方，「我對警察說執法也不能這樣，我沒有犯罪，為何帶我走？」但檢方認為，從密錄器攝影畫面、現場照片、職務報告等證據看來，小鳳確實有做出妨礙公務的行為，訊後仍依法將她起訴。

桃園地院法官表示，小鳳漠視公權力的存在，在警方依法執行職務時，對警察施以強暴行為，考量到她未能坦承犯行，最終依犯妨害公務執行罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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