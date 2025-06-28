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夏日高濕易誘發氣喘急性發作　醫：環境調控避免過敏原

▲▼ 灣榮醫籲慎防塵蟎過敏源 高溫潮濕恐引發氣喘發作 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

▲灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均提醒民眾注意塵蟎過敏源，甚至高溫潮濕都恐引發氣喘發作 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名58歲張先生有多年氣喘病史，平日依靠定期吸入型藥物控制病情，身體狀況尚稱穩定，近日突然出現胸悶、乾咳與呼吸急促等症狀，前往中榮灣橋分院就醫，經胸腔內科醫師蕭亦均診斷為「中度氣喘急性發作」，蕭醫師立即進行霧化吸入支氣管擴張劑與類固醇治療，並安排血氧監測與後續追蹤，所幸症狀控制得宜，張先生當日即返家休養，目前恢復良好且病況穩定。

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均表示，台灣約每十人就有一至二人患有氣喘，為常見的慢性呼吸道疾病，多由氣管長期發炎引起，症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸困難與吐氣時的「咻咻」哮鳴聲，夏季氣候悶熱潮濕，是氣喘惡化高峰期，尤其塵蟎、黴菌孢子等過敏原在濕度高時大量繁殖，最易刺激呼吸道，誘發症狀。

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▲▼ 灣榮醫籲慎防塵蟎過敏源 高溫潮濕恐引發氣喘發作 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

蕭醫師指出，近期氣候悶熱潮濕，全台多地濕度飆升至75%以上，為塵蟎與黴菌等過敏原提供了絕佳繁殖條件，張先生並未特別注意環境溼度，成為此次氣喘急性發作的關鍵誘因。許多患者低估高濕環境對健康的影響，當室內濕度超過60%，黴菌和塵蟎即大量增生，可能誘發鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等過敏反應，甚至導致肺部黴菌感染。蕭醫師建議，應保持居家濕度在50%～60%以下，可以有效降低塵蟎和黴菌的生存機會，使用除濕機、空氣清淨機，並定期清洗寢具與地毯，以降低過敏原濃度。

蕭亦均醫師提醒，穩定控制氣喘需仰賴規律用藥、良好生活習慣與定期回診評估，絕非症狀消失後就可停藥，許多中年患者因症狀一度好轉便擅自停藥，反而導致急性發作風險升高；而面對極端氣候與空氣品質不穩定的雙重威脅，醫師強調，氣喘並非青少年的專屬疾病，中高齡族群同樣需要重視環境調控與疾病管理，平時居家環境應保持良好通風、控制室內濕度、避免接觸過敏原，搭配醫師指示的藥物治療，才能有效降低氣喘急性發作風險，保障健康與生活品質。

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