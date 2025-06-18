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台中最貪區長「選舉欠債」收589萬回扣　上訴遭駁回維持6年半

▲▼ 。（圖／翻攝Facebook／林建堂）

▲前台中市區長林建堂涉貪，遭判刑6年半，上訴今遭駁回。（圖／翻攝Facebook／林建堂）

記者許權毅／台中報導

台中市和平區前區長林建堂，被查出要求謝姓清潔隊員擔任白手套，向6間廠商收取589萬元回扣，一審依貪污判林6年6月、繳回犯罪所得。上訴二審時，合議庭發現一審法官未迴避，將原審撤銷發回，更一審仍判刑6年6月、褫奪公權5年，林再次上訴，今遭高分院駁回。

一審判決指出，林建堂於和平區長任內，2019年經台中市府向水利署申請前瞻計畫補助辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」，共有6個設計及工程採購案，林因選舉積欠債務，與原本擔任和平鄉建設課的謝震宇共謀，從上述工程向廠商收取10~15%回扣。

林建堂為此將謝男提拔為台中市清潔隊正式隊員，同年8月1日，林姓廠商分別以162萬餘元、156萬餘元標得兩個標案，謝隔天主動聯繫林姓廠商，暗示其要交付15％回扣金得逞。謝男以此方式相繼向6家廠商收取589萬元回扣，林建堂將這筆錢用於償還個人土地債務、競選經費等。

一審法官審酌，林利用經辦採購業務之機會，收取回扣，念林建堂於偵查及審理中均坦承犯行，並與謝共同繳回所得589萬，台中地方法院依共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判林有期徒刑6年6月，褫奪公權5年。謝則依洩密、共同犯經辦公用工程收取回扣罪等8罪，分別判3月至5年3月徒刑，未定應執行。

全案上訴二審，但台中高分院合議庭發現，原審裁判長周莉菁曾參與本案起訴前，由林建堂聲請羈押抗告的審核，已對案情知悉而有預斷成見，難以維持公平審判的公信力，裁定撤銷發回重審。

台中地院重新分案，由不同合議庭審理，但更一審也認為，林身為公務員本應誠實清廉，為和平區居民謀取最大利益，卻利用職務機會收取回扣，與謝震宇共犯本案，且向廠商索討回扣，勢必犧牲工程品質，進而損害全體和平區居民利益，仍將林判刑6年6月、褫奪公權5年；謝判刑6年、褫奪公權4年，全案仍可上訴。

林、謝兩人不服，再度提出上訴。台中高分院今判決出爐，認為2人所收回扣金額不少，嚴重破壞公務員形象、影響工程品質，且並無從依刑法第59條予以減刑，原審判決定無錯誤，駁回2人上訴，仍可上訴最高法院，全案未確定。

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