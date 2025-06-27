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指潛艦國造前召集人黃曙光貪污　吳子嘉被求償2百萬免賠理由曝

▲▼海軍司令黃曙光 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲潛艦國造計畫前召集人黃曙光，圖為他擔任海軍司令時期 。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

潛艦國造計畫前召集人黃曙光不滿《美麗島電子報》董事長吳子嘉說他貪污，告黃求償精神慰撫200萬元，吳抗辯是對可受公評之事合理評論，台北地院審理認為吳沒虛構事證無端質疑，用語縱有不堪，仍未逾越言論自由範疇，今（27日）判吳免賠，可上訴。

本案源於吳子嘉去年（2024年）1月間，在自己主持的YouTube《董事長開講》頻道，指稱「那個黃珊珊你的哥哥叫做黃曙光，黃曙光就是貪污犯」、「黃曙光帶著一群人在貪污，然後還跟民進黨的高層聯合貪污嘛」、「然後黃曙光是貪污犯」等語。

接著同月於電視台政論節目擔任來賓時，吳子嘉又表示「說她（即黃珊珊）哥哥（即黃曙光）貪污」、「我不只講黃曙光，我說黃曙光的妹妹，你今天黃珊珊你可以告我，我在這邊講也是一樣啊，你們家一家清白，她講得，我說貪污犯的妹妹」、「我每天罵他貪污犯」等語。

黃曙光是我國海軍退役二級上將，曾任參謀總長、海軍司令等要職，任內致力推動潛艦國造，2021年6月底屆齡退役，隨即出任國家安全會議諮詢委員、後又兼任總統府國造潛艦專案小組召集人。

▲▼《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）今（16日）為2件挨告的妨害名譽案，上午與下午分別在台北地院出庭，與辯護律師陳振東（右）受訪時一派輕鬆。（圖／記者黃哲民攝）

▲吳子嘉（左）公開指稱黃曙光涉嫌貪污，被法官認為沒逾越言論自由界限，獲判免賠。（圖／記者黃哲民攝）

前年（2023年）總統與立法委員選舉期間，海軍「海昌計畫（即潛艦國造計畫）」前無給職顧問、海軍退役上校郭璽，被曝光與韓國顧問的對話錄音，使潛艦國造案傳出許多爭議，黃曙光與郭璽等人，被吳子嘉與時任台北市議員徐巧芯告發涉嫌洩漏國防機密與貪污。

潛艦國造計畫首艘原型艦「海鯤號」，2023年9月命名下水，至今仍持續一系列海上測試，但黃曙光自認遭吳子嘉抹黑，去年4月辭去國安會諮委與潛艦國造專案召集人等職，控告吳子嘉涉嫌加重誹謗，並提起本件求償訴訟。

黃曙光當時發表聲明指出，請辭是因身心俱疲，不願政治爭議再傷害國防戰力的提升，潛艦國造案是歷任總統政策，均依法依約執行，近7、8年時間，他承受許多不實指控與嚴重毀謗、攻訐，提告是不再容忍有心人打擊軍人名譽與士氣，必須以正視聽。

審理期間因涉國家機密、不開放旁聽。法官認為關於直接針對國家機關、政府施政或公務執行等公權力的異議或反對言論，國家應給最大保障，並對人民表意語言運用及情緒表達等，予以較大限度容忍，法律保障個人名譽與人格，但不可能創造毋須忍受任何負評的「無菌無塵空間」。

法官指出，吳子嘉主觀上，相信自己對於潛艦國造涉及舞弊的懷疑是真的，並針對此一涉及國家重大公共議題做評論，顯非虛構事證、無端質疑黃曙光且惡意評論。

法官認為吳子嘉本件用語縱有不堪，相對於潛艦國造有無涉弊的公共性、重大性與機密性，尚未逾越言論自由界限，黃曙光身為當時主導潛艦國造的公眾人物，個人名譽權的保護此時應有所退讓，今據此判黃全部敗訴，可上訴。

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