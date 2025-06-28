台南商業會理監事改選爆爭議　理事長宋俊明籲勿混淆視聽

▲台南市商業會理事長宋俊明（右）表示，他一秉初衷，不畏險阻，一肩扛下市商會興衰成敗之責，也籲請會員團結一致為台南商業會奉獻心力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市商業會第30屆理監事改選投票發生出現廢票等爭議，導致數名落選監事候選人對台南市商業會提告，理事長宋俊明指出日前法院判決出爐，爭端應就此平息，對於有不實資訊或混淆視聽情事，台南市商業會將保留法律追訴權。

台南市商業會指出，2024年10月21日舉行第30屆理監事改選投票，現任理事長宋俊明仍獲肯定支持順利高票連任，但在選舉開票過程發生監事選票出現廢票，以及開票過程廢票判定有爭議而直接被封存。針對廢票判定及選舉過程出現之瑕疵，疑致候選人權益受損，數名監事候選人聯合對商業會提告。

宋俊明表示，理監事會遵循人民團體法之訂定及商會章程，3年一任舉行改選，選舉程序一切均依法行政，「這次相當的遺憾，選舉過程因選務人員經驗不足，過程疏失出現一些瑕疵」。

宋俊明指出，當時為亡羊補牢，經理事會多數決通過決議，再經前理事長許俊雄、周明德、黃江山列席指導，針對監事候選人聯合提告做出決議，既已有人提告，若經法院判決如確定，理事會亦將投票而為多數決，決議一切遵依法院之判決，認定監事當選人資格。

宋俊明說，候選人有爭議，商業會無法逕直仲裁，也不可能由任何單位、任何人認定，今既然有候選人提告，商業會予以尊重，並依法院之判決為最終之認定；台南商業會一切依法行政，法院判決書寄送至台南市政府社會局備查，並依當選選票重新認定當選人名次。

宋俊明強調：「因監事候選人聯名提告，社會局伺收到判決後正式確認當選人名單，才正式發當選證書，訴訟期間，社會局並未發證書」。所有理監事成員為百工百業奉獻一己之力，應真誠投入會務運作，讓這城市中的小企業會員代表們，於經營事業時能更好、更穩、更有發展。

宋俊明係台南市商業會法定代表人，開庭當日特別委派常務理事出庭，他感慨表示，「都是在做犧牲奉獻付出的事，當選不當選，只是一個名而已，若有心為商界好，想幫忙商會推動事務，可選擇擔任商業會會務顧問，也是可以盡一己之力為商會做事」。

宋俊明表示，如今法院已作出判決，任何候選人若有意見，可依循法律途徑處理，切勿尋求對商會生態毫無知悉的民代，草率地介入商業總會的會務運作。宋俊明表示：「感謝民代們的關心，法律之前、人人平等，如今卻有民代草率介入，讓大多數商會代表深感遺撼」。

宋俊明強調：「本會每項會務之行使皆經大會通過，並採理監事聯席會多數決決議，我極不樂見商業會為選舉而決裂，無論誰當選，我依然堅秉不變的真心，戮力為商業會服務」，宋俊明重申，台南市商業會依據法院判決，受上級單位社會局裁定，卻有媒體未經求證而做不實報導，混淆視聽，對台南市商業會的名譽傷害甚鉅，更抹煞整體努力的成果，所以台南市商業會發表聲明，表達依法行政的立場。

據了解，台南市商業會被爆料指控，2024年10月舉辦第30屆理監事改選，理事長宋俊明陣營拿下33席理事中的24席穩住盤勢，順利連任理事長。但半年後，原本選舉塵埃落定，因5張「無效變有效」的爭議選票引發爭議，導致部分監事落選憤而提告，而爆發雙方司法訴訟攻防，而兩造依法院裁定雙方對爭議事項已達成和解，如今再生風波頗耐人尋味。