18歲少女遭性侵懷孕！　未婚夫暴怒射殺「榮譽處決」一屍兩命

▲ 布達克因遭人性侵懷孕被未婚夫殺害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其伊斯坦堡發生震驚社會的「榮譽處決」事件，18歲少女布達克（Oya Budak）遭性侵懷孕，未婚夫發現後竟開槍將她射殺。當時她已懷胎5個半月，遭射中胸口送醫仍宣告不治，腹中胎兒也未能倖存，成為該國今年第209起女性遭殺害案件。

根據《每日郵報》，布達克在訂婚前幾周遭人性侵，未婚夫因她身體不適陪她去醫院，意外得知她懷孕後要求解除婚約，隨後將她殺害。布達克的家人對於她遭性侵懷孕也不知情，而未婚夫家屬得知布達克懷孕後都反對這門婚事。年僅19歲的凶嫌已在伊斯坦堡被捕，並向警方坦承犯案。

這起事件引發當地社會關注女性人身安全及家暴問題，女性權益團體也指控，土耳其近年女性命案及跨性別暴力事件持續攀升，政府卻未積極採取措施遏止。

2022年國際婦女節時，儘管伊斯坦堡省政府明令禁止遊行，仍有數千名女性走上街頭參加「女權之夜」大遊行，要求政府正視女性安全議題，遭警方強力鎮壓。女性試圖前往塔克西姆廣場（Taksim Square）時遭防暴警察噴灑辣椒水，至少38人被捕。

儘管如此，遊行民眾仍高喊「若你感到無助，請記得有這群人」的標語，展現女性團結力量。這場連續舉辦近20年的遊行起因於2021年土耳其退出歐洲理事會《伊斯坦堡公約》，該公約旨在打擊對女性的暴力與家庭虐待。