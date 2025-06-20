竹聯幫「綸哥」操盤吸2.8億　小弟黑吃黑挨私刑：割肉剁手、還縫嘴

▲士檢檢察官高玉奇指揮刑事局偵四大隊等單位查辦一起假投資詐欺案，追查發現背後是竹聯幫弘仁會以幫派據點為基地操控的詐騙集團。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官高玉奇指揮刑事局等單位偵辦假投資詐騙案，查出竹聯幫弘仁會以幫派據點操控詐騙集團，由綽號「綸哥」陳冠綸與「春哥」吳亭佑遙控出金手撒餌，誘騙被害人加碼投資，涉案金流高達2億8,565萬元、至少93人受害。專案小組今年2月搜索查扣340萬元現金及名車等贓證物，全案依組織犯罪、加重詐欺等罪起訴12人。

陳冠綸以板橋區縣民大道2段據點為本營，指揮旗下出金手操作資金流向；吳亭佑則於新莊區思源路設據點，與境外詐騙機房接洽並協調出金分工。2人透過Telegram與暱稱「迪士尼支付-吉娃娃」、「土狗」、「陸虎」等詐騙集團成員聯繫，由詐團撒餌匯出少額「獲利」款項讓被害人上鉤，隨後再以假APP介面吸金。

被害人誤信可提領「獲利」，因此不斷加碼投入資金，最後血本無歸。警方目前清查出93名受害人，詐騙金流高達2億8,565萬元，其中確定被詐騙的實際金額至少7,000萬元，其餘仍持續追查中。

詐騙獲利後，集團成員為分贓不均引爆暴力衝突。去年9月間，陳冠綸懷疑旗下出金手杜男與蘇男侵吞款項，在幫派據點對2人拳打腳踢，還揚言「押去山上」。在場的成員林男為替2人擔保，竟以刀自殘手背，杜男也持刀砍向自己背部求情，場面血腥。然而據多名證人指證，實際私吞出金款項的另有其人，是同為出金手的胡男，杜、蘇竟成無辜替死鬼，含冤自殘求生。

▼幫派暴力監控檢方起訴12人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另名鄭姓男子，去年6月遭吳姓主嫌以介紹車手失敗為由押至新莊據點，接連遭多人以熱熔膠條、拳腳毆打、威脅「縫嘴巴」、「剁手指」，更被束帶綁在樓梯間長達一天，家屬被逼迫交出100萬元贖金，鄭男才獲釋，並被迫簽下百萬本票。

檢警聯手發現，詐團將出金款項統一集中後依比例分潤，陳冠綸分得0.2%、吳亭佑分0.1%，其餘0.7%再分給其他出金手，若金額短少則動用暴力逼旗下小弟補償。專案小組今年2月執行搜索，查扣340萬6,000元現金、柬埔寨幣9萬元、瑪莎拉蒂跑車、手機與刀械等贓證物，並將涉案12人提起公訴。吳亭佑目前已逃往柬埔寨，另行通緝中。

全案由士林地檢署民生組檢察官高玉奇指揮刑事局偵查第四大隊第三隊、北投警分局、少年警察隊及新竹市警局刑大偵三隊，歷經多時追查後，依違反《組織犯罪防制條例》、刑法加重詐欺、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、傷害及《洗錢防制法》等罪，起訴主嫌陳冠綸等12人，另對已逃往柬埔寨的共犯吳亭佑聲請通緝，其餘涉案成員則另案持續偵辦中。