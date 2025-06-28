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善心典範！亞德客有美公益再捐花蓮13輛復康巴士　總價2481萬

▲▼亞德客有美公益慈善基金會再捐13輛復康巴士守護花蓮的弱勢族群。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼亞德客有美公益慈善基金會再捐13輛復康巴士守護花蓮的弱勢族群。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮幅員遼闊、地形狹長，受限大眾交通系統的建置及城鄉發展落差，仍有許多偏遠地區的身心障礙者，面臨交通工具匱乏的困境，無論就醫、復健，甚至日常出門，對他們而言都是一大挑戰。在這樣的需求下，亞德客有美公益慈善基金會長年以實際行動，溫柔守護花蓮的弱勢族群。

花蓮縣長徐榛蔚對基金會的長期支持，讓花蓮在推動交通平權的道路上走得更踏實，表達感謝及敬意。目前縣內復康巴士交通服務由財團法人門諾社會福利慈善事業基金會承辦，年初原有33輛車投入營運，此次再添13輛新車，總數提升至46輛，讓更多身心障礙者能夠如願、安全地前往醫院、復健機構或參與社區活動。

該基金會秉持「關注貧困、關愛弱勢、關心社會」的信念，長期投注於各類公益行動，自109年至112年間，已陸續捐贈花蓮縣政府共21輛復康巴士。去年獲悉花蓮縣政府預計於114年建置55輛復康巴士的服務目標後，基金會再度伸出援手，於113年9月慷慨捐贈13輛高頂復康巴士，總價值達新台幣2,481萬元，並於114年6月10日全數完成點交。這不僅是物資上的協助，更是一份對本縣身心障礙者無聲卻深切的關懷。

▲▼亞德客有美公益慈善基金會再捐13輛復康巴士守護花蓮的弱勢族群。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為減輕身心障礙者交通負擔，自114年1月1日起，縣府更正式實施復康巴士「免費搭乘」政策，期盼不只接送，更能送出一份對生命尊嚴的尊重與關愛。

此外，花蓮縣政府持續推動各項無障礙交通服務措施，包含：通用計程車補助額度提升至1,000點，讓行動更自由；導入22輛無障礙低底盤公車，服務11條重要路線；偏鄉地區推動幸福巴士及幸福巴士2.0，將關懷深入每個角落；串聯82輛長照交通專車及啟用網路訂車系統，提供更便捷的服務選擇。這一切努力，都是為了讓「無障礙」不只是一句口號，而是能真正落實在每一位民眾的日常生活中。

縣府社會處誠摯感謝亞德客有美公益慈善基金會的信任與支持，多年來持續關注花蓮、溫暖偏鄉，為需要幫助的人帶來實質改變。縣府也將秉持這份愛與信念，持續精進服務，打造一個更友善、無障礙、有溫度的花蓮。

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