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花蓮東華附小堅持「木育教育」　換用國產柳杉課桌椅

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

當孩子坐在課桌前，是否也能感受到台灣森林的溫度？國立東華大學附設國民小學近期導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃，不僅升級教室硬體設備，更從教育現場出發，落實「森林在教室、永續在日常」的學習理念。
 
這批教具皆取材自林業及自然保育署花蓮分署疏伐木、合法可追溯的在地國產柳杉，由三弘木業有限公司用心打造，並通過與CNS14430校園家具標準，符合強度、安全、美感與環保等多重指標。學生透過與木質家具的日常接觸，從視覺、觸覺到嗅覺的五感體驗中，真切感受台灣林業的質地與生命力。

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
東華附小校長鮑明鈞指出，引進以國產柳杉製成的課桌椅與書包櫃，不僅是硬體設備的更新，更是一場具深遠教育意義的「木育行動」。他表示：「我們的孩子從進教室的那一刻起，就能深刻感受到台灣木材的氣味與溫度，學習也因此變得更貼近土地與環境。」
 
鮑校長補充，東華附小將以三年為期，分階段為全校30個班級汰換課桌椅，目前已完成首批10班配置。即便面對預算挑戰，校方仍堅持推動，因為這項計畫高度契合學校「森林走進教室，永續融入日常」的發展藍圖。家具運抵後，不少學生驚喜不已，連老師們也反應，木製桌椅不僅氣味宜人，質感亦大幅提升，讓學習空間更溫暖。

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
為避免傳統油漆帶來的化學氣味與健康疑慮，新課桌椅特別改採雷射雕刻校名與編碼設計，兼顧美觀與安全，也展現對學生健康與環境永續的雙重關注。使用在地花蓮柳杉，不僅降低運輸碳排放，亦響應永續發展目標（SDGs）第12項「負責任的消費與生產」、第13項「氣候行動」，以及第15項「保育陸域生態」，讓校園成為實踐永續價值的第一現場。
 
林業及自然保育署花蓮分署長表示，國立東華大學附設國民小學此次以花蓮在地柳杉製成330套課桌椅與300組書包收納櫃，是目前花蓮地區採購國產材數量最多的學校案例，更是全台首間使用國產柳杉書包櫃的學校，極具示範意義與擴散潛力。這項行動不僅升級學校硬體，更展現教育現場落實永續理念的實踐力，呼應「森林在教室、永續在日常」的核心精神。

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
分署長指出，東華附小正是花蓮分署推動國產柳杉進入校園家具應用的起點，也是實踐這項願景的第一個合作對象。花蓮分署期盼透過這個典範案例，帶動更多學校認識國產材的價值與可能性，形成教育與林業合作的「漣漪效應」，使永續理念由點及面、由校園向社區擴散開來，讓更多孩子「從進教室的那一刻起」，就與台灣森林產生連結。分署長最後表示：「我們希望這不只是一批課桌椅及書包櫃的汰舊換新，而是永續林業與永續教育的起點，是國產木材與下一代之間，開始對話的契機。

▲▼國立東華附小導入300套以國產柳杉製成的課桌椅與書包收納櫃。（圖／花蓮分署提供，下同）

東華附小表示，不僅是硬體設備的更新，更是一場具深遠教育意義的「木育行動」。

 柳杉國產材小知識:
這批柳杉木材來自合法可追溯的人工林，約為60年生，木質細緻、穩定性高，具天然香氣且不需經過藥劑防腐處理。柳杉密度約為0.4，柔韌適中，非常適合製作課桌椅與書包櫃。這批木材多來自花蓮瑞穗林道，經專業加工後，並以雷射雕刻取代傳統油漆，不僅避免化學氣味，也提升質感與耐用性。
 
在碳足跡效益方面，使用在地柳杉每立方公尺可減少18至50公斤二氧化碳排放，且每組課桌椅可以固定36公斤的二氧化碳，實質回應聯合國永續發展目標（SDGs）第12項「負責任的消費與生產」、第13項「氣候行動」、第15項「保育陸域生態」等國際目標。
 
為落實責任管理，每組課桌椅也都有附上木材溯源QR Code，供使用者追溯木材來源，了解其來自哪一片山林，這樣的設計不僅提升透明度，更讓學生從日常使用中培養環境意識與責任感。
 

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預算挑戰木育教育東華附小國產柳杉課桌椅

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