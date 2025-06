挑戰世界最辣咖哩！他吃一口秒「癱軟在地」　超狼狽畫面曝

▲男子吃完咖哩辣到衝出店外,甚至還當眾脫掉上衣。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

英國倫敦一家知名印度餐廳最近發起「極辣咖哩」挑戰,一名男子躍躍欲試地吃了一口號稱「世界最辣咖哩」後,辣得當場衝出店外,並脫掉上衣,整個人全身無力地癱坐在人行道上氣喘吁吁,畫面曝光後也立刻在社群上瘋傳。餐廳指出,這道咖哩內含72種辣椒,其中不少是僅在孟加拉才有的極辣品種。

根據《每日郵報》報導,倫敦東區一間餐廳「The Bengal Village」推出這款「世界最辣咖哩」,並發起挑戰稱,只要挑戰者能在15分鐘內吃完,即可全桌免單,但店家也在網站上警告,「我們不對任何後果負責」。

