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挑戰世界最辣咖哩！他吃一口秒「癱軟在地」　超狼狽畫面曝

▲▼挑戰世界最辣咖哩 他吃一口癱軟在地。（圖／翻攝自X）

▲男子吃完咖哩辣到衝出店外，甚至還當眾脫掉上衣。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國倫敦一家知名印度餐廳最近發起「極辣咖哩」挑戰，一名男子躍躍欲試地吃了一口號稱「世界最辣咖哩」後，辣得當場衝出店外，並脫掉上衣，整個人全身無力地癱坐在人行道上氣喘吁吁，畫面曝光後也立刻在社群上瘋傳。餐廳指出，這道咖哩內含72種辣椒，其中不少是僅在孟加拉才有的極辣品種。

根據《每日郵報》報導，倫敦東區一間餐廳「The Bengal Village」推出這款「世界最辣咖哩」，並發起挑戰稱，只要挑戰者能在15分鐘內吃完，即可全桌免單，但店家也在網站上警告，「我們不對任何後果負責」。

影片中可以看到，店員一邊戴著防毒面具，一邊將這盤極辣咖哩端上桌，而被稱為丹尼爾的男性挑戰者則是一臉輕鬆地準備吃下這盤恐怖咖哩。沒想到當他吃下第一口咖哩後立刻感到不適，表情越來越扭曲，最後直接衝到店外，脫掉上衣癱坐在門口喘氣。

餐廳老闆Raj見狀趕緊遞上芒果奶昔讓他緩解辣度，老闆同時也安撫他稱，「你會沒事的，喝口這個芒果奶昔，會讓你的五臟六腑和喉嚨都涼爽下來。」而丹尼爾則仍一臉痛苦坐在地上。

餐廳指出，這道咖哩售價22英鎊（約新台幣880元），採用多種特殊辛香料，因此光是原料成本就高達50英鎊（約新台幣2000元）。

專家也提醒，極辣食物含有辣椒素（capsaicin），會刺激口腔、食道和胃部的痛覺受體，引發燒灼感和身體不適，包括腹痛、噁心、嘔吐、頭痛與大量出汗。醫師指出，過量攝取極辣食物甚至可能致命。

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