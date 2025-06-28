讓自閉「星兒」學習法律　桃園警察演給他們看

▲副所長黃玉婷帶領同仁演出警察抓小偷短劇給「星兒」們觀看。（圖／龜山警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市自閉症協進會老師帶領約十位患有自閉症「星兒」求助龜山派出所，老師表示有些「星兒」會未經同意任意拿取他人物品習慣，希望警方能協助宣導不能偷竊的觀念。副所長黃玉婷鑑於「星兒」因認知能力不足，光憑口說難以勸導，靈機一動當場請同仁演出警察抓小偷短劇，讓星兒知道任意拿取物品的後果是會被警察抓到並關起來。

龜山派出所昨（27）日突然來了一群不速之客，原來是桃園市自閉症協進會老師帶領約十位患有自閉症「星兒」至所，老師稱有些「星兒」會未經同意任意拿取他人物品習慣，因認知能力不足，光憑口說難以勸導，希望警方能協助宣導不能偷竊的觀念。

▲最後並將小偷關進監牢裡，讓「星兒」了解當小偷的下場。（圖／龜山警分局提供）

副所長黃玉婷聽聞後要先讓「星兒」們認識「公訴罪」，再建立對於「偷竊」行為的認知，靈機一動召集所內同仁警員楊東和、李宇傑等人，一起演繹精簡迷你警察抓小偷短劇，營造生動活潑詼諧但威嚇力十足的劇情，最後並將偷物品的小偷關進監牢裡，讓「星兒」們印象深刻竊取他人財物的後果。老師則非常感激龜山派出所員警們大力相挺和演出，頻頻稱讚警方宣導果然才是最有力的效果，讓「星兒」們了解竊盜的嚴重性。