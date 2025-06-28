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帶父母出國玩「推薦去哪裡？」　一票選1國家：難度很低

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲帶爸媽出國推薦哪個國家？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果要帶父母出國旅遊，首選是哪個國家呢？近日有網友發文透露，父母過去只有在亞洲旅遊，如果考慮到包車、自駕等，大家推薦去哪裡玩呢？哪裡的旅遊體驗會比較好？貼文曝光後，引起討論，而被最多網友點名的國家就是日本。

這名網友近日在PTT的WomenTalk板上，以「第一次帶爸媽出國適合去哪裡」為標題發文，提到自己工作已趨穩定，想利用休假時間帶父母出國旅遊。原PO透露，父母過去僅在亞洲旅遊，像是香港、澳門等，其他旅遊經驗幾乎在台灣。

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因此原PO就上網查詢，想知道能去哪個國家旅遊，結果發現有許多人推薦日本，因此想知道是否還有其他推薦的國家？同時要可以包車或自駕，以減輕父母步行的負擔，並確保旅程能帶來良好的體驗。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，最多網友推薦的國家還是日本，「首推日本」、「日本真的不錯」、「日本啦，不要懷疑」、「日本自駕基本上難度很低，帶我爸媽去過北海道、四國、九州、山陽山陰，都很好玩」、「出國新人一律推薦日本」。

還有網友回應，「濟州島不錯，雖然老人普遍不愛韓國菜」、「韓國、日本我媽跟阿姨都很愛」、「自駕的話，沖繩、濟州島、釜山都不錯」、「泰國蠻不錯的呀，帶長輩的話」、「新加坡，安全+中文還可以通」、「跟團就對了，哪裡不重要」。話題引起討論。

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