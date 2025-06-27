他一走29年未歸！　母親抱書信尋子：說好50歲回來，我都80了

▲ 聞有才失聯29年，母親依然保存兒子舊照與戶籍資料。（圖／紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸四川內江一名高齡80歲的母親，苦盼失聯29年的長子返家，她手中僅存的線索，是1996年兒子從廣東新會市杜阮鎮木朗鄉（現屬江門市蓬江區）寄回的書信與照片，從此音訊全無：「說好我50歲就會回來，現在我都已經80歲了……」這名母親有苦苦等待失聯的長子，一直盼望兒子能如約歸來。

▲ 唐文有手持兒子最後寄回的信件，淚眼盼望兒歸。（圖／紅星新聞）

根據《紅星新聞》報導，這名高齡80歲的母親唐文有與家人住在內江市東興區白合鎮龍井村，聞有才是家中長子，還有兩名弟弟與兩名妹妹。唐文有清楚記得，聞有才在1994年農曆五月初六離家前往珠海打工，當時他為還債與照顧弟妹，毅然決然出外做工。

當時家中因修建房屋與辦理喪事負債累累，聞有才決定外出賺錢還債。1996年3月，聞有才寄回唯一一封家書，信中關心弟弟的學業，並表示將在母親生日返家，信上也提及曾匯款200元回家，但家人並未收到。從那之後便失去一切聯繫。

唐文有回憶，兒子當時未辦理身分證，僅留戶籍在家中。多年來，唐文有與家人曾透過村內外出打工者探聽消息，也曾有人告知聞有才可能在外成家當了上門女婿，但消息未經證實。10多年前，家人曾前往信中地址尋人，但當地已拆遷重建，無法獲得進一步線索。

聞有才的妹妹聞玉先表示，母親因思念兒子經常落淚，兄弟姐妹也多次透過短影音平台協尋，甚至接獲疑似消息但未果。唐文有年事已高，只盼望能與兒子重逢一面，「我也不要你供養，也不要你拿錢給我，只希望你回來，跟弟兄姊妹見個面」。她感慨地說：「你說等我50歲就回來，現在我都80歲了，你還不回來嗎？」聞玉先補充，今年家中妹妹曾兩度夢見哥哥返家，全家人都期待這場團圓能在母親有生之年實現。

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