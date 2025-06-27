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周末午後雷雨2地最大　下周四熱帶擾動發展

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▲未來一周白天炎熱，午後有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱、午後有雷陣雨，明天（28日）到下周三前降雨區以西半部和各山區為主，其中周末兩天南部、中部以北山區有局部大雨。此外，下周四、下周五有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣類似，各地大多為多雲到晴，午後有雷陣雨，下周三前西半部、各地山區有局部短暫陣雨，其中明後兩天南部、中部以北山區有局部大雨發生機率，另這段期間東南部、恆春半島有零星短暫陣雨。

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此外，張承傳分析，下周一到下周三因太平洋高壓比較強，午後雷陣雨以西半部和各山區為主，但實際降雨範圍會更少，其中台北市降雨機率不是很大，北部降雨區偏向竹苗山區。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周四、下周五南海到菲律賓東方海面會有熱帶擾動發展，各地多雲到晴，午後有雷陣雨，南部清晨和上午有零星短暫陣雨。

至於熱帶擾動是否有機會生成颱風，張承傳說明，根據部分模式預測，熱帶擾動不見得會長成颱風，因環境偏南風，南部非午後時段也有零星雨，其他以午後雷陣雨為主。

高溫趨勢上，張承傳表示，因已進入夏季，各地普遍高溫約31到35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷高溫有36度以上。

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