別遺忘加薩難民！15歲少年餓到剩18公斤　持續封鎖醫院營養劑枯竭

▲大陸《央視》釋出加薩地區最新畫面，十五歲少年瘦成皮包骨 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

「以伊」衝突尚未解決，以色列先前打破停火協議，以色列從3月2日開始重新封鎖加薩地區，切斷加薩200多萬人的糧食、藥物等物資，至今已經四個多月情況如何？大陸官媒《央視》近日報導當地情況讓人心痛，一名15歲腦癱少年瘦成皮包骨，只剩下18公斤，孩子父親對著鏡頭訴說困境，顯示當地百姓急需救援營養補給，成為國際社會援助當務之急。

《央視》報導稱，以色列總理納坦雅胡（（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茨稱，哈馬斯控制了進入加沙北部的人道主義援助物資，指示以軍在48小時內提交「防止援助被劫」的方案，造成加沙北部援助難以抵達。兩名以色列官員表示，援助物資已被阻止進入加沙北部，僅允許繼續從南部通行，近四個月來加沙北部因援助難以抵達，導致大量兒童陷入嚴重營養不良的境地，情況令人揪心。

▲少年父親心痛的向外訴說困境。（圖／翻攝 央視）

透過《央視》回傳當地畫面，讓人可能無法相信眼前坐地上少年已經15歲，身形相當瘦弱。據了解，少年名字是巴哈·尼姆爾從出生起便患有腦癱，過去還能獨立行走、如廁，發生戰爭後更加長期營養不良，完全失去行動能力。

報導指出，巴哈·尼姆爾的父親 泰西爾·尼姆爾心痛的向記者表示，「我們這些健康人從戰爭開始至今都已經瘦了25公斤了，他在戰爭開始前體重50公斤，現在只剩下18公斤了。這個孩子手腳上長了真菌，沒藥治療，他的頭髮也全是霉菌。」

巴哈的父親說，他有時會帶孩子前往位於加沙城的「病人之友」醫院求助，試圖獲得一些營養補給。但由於持續封鎖，醫院本身的庫存也幾近枯竭。

▲加薩地區難民眼神空洞 。（圖／翻攝 央視）

《央視》總台記者奧薩馬也指出，「我們現在站在『病人之友』醫院前，這是一家專門救治營養不良兒童的醫院，正如你們在背景中所看到的，每天有上百個家庭帶著孩子前來，只為了獲取少量的營養補劑。」

巴哈·尼姆爾的父親 泰西爾·尼姆爾，「醫生們接待了我們，我們非常感謝他們，但他們也無能為力。我去看了他們的倉庫，裡面什麼也沒有，他們說等到有物資了再打電話給我們，可是現在什麼都沒有。」

報導指出，根據聯合國兒童基金會6月19日發佈的統計數字顯示，今年前五個月，加沙已有超過16700名6個月至5歲之間的兒童因營養不良住院接受治療，平均每天新增112名。

聯合國兒童基金會警告稱，若當前局勢得不到緩解，未來幾周內急性營養不良病例可能將飆升至新一輪巴以大規模衝突爆發以來的最高水平。