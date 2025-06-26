納坦雅胡涉貪受審　川普喊話以色列「赦免國家英雄」：美國來救他

▲ 川普發文大讚納坦雅胡對國家的付出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普26日公開呼籲，以色列應立即取消針對總理納坦雅胡的貪汙審判，或考慮赦免這位「為國家做出巨大貢獻的英雄」，更強調美國曾拯救以色列，如今也將拯救納坦雅胡。

《路透》報導，納坦雅胡2019年被以色列檢方起訴，指控他涉入3起刑事案件，罪名包括賄賂、詐欺與背信，2020年正式開庭審理，納坦雅胡本人則否認所有指控。根據以色列媒體，他本月3日已於特拉維夫法院接受交叉詰問，預計審判將持續約一年。

川普25日對此在自家社群平台Truth Social上發長文寫道，「對於一個付出這麼多的人來說施加這樣的政治迫害，對我來說無法想像。他理應得到更好的待遇，以色列國也是。比比．納坦雅胡的審判應立即取消，或赦免這位為國家奉獻這麼多的偉大英雄。」

川普在文中稱納坦雅胡為「戰士」，文末更強調，「我認識的人中也許沒有人比納坦雅胡更能和美國總統——也就是我——合作無間。是美國拯救了以色列，現在也將由美國來拯救納坦雅胡。絕不允許嘲弄司法正義！」目前不清楚川普這番言論是否代表將出手相助。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）有權赦免納坦雅胡，但媒體引述他的說法稱這目前「不在討論範圍內」，也未收到相關請求。