快訊／熱飆37.8度　8縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（27）日白天桃園市、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、彰化縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，桃園觀音在中午12時飆到37.8度，花蓮玉里也有37.2度，彰化員林上午11時40分則是36.6度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：27日白天

＊高溫橙色38燈號：桃園市、花蓮縣

＊高溫橙色36燈號：台南市、高雄市、屏東縣

＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、彰化縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日午後西半部、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並留意有局部大雨及短延時強降雨發生的機率，當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風，局部地區到晚間仍有對流持續發展的機率。

氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫約在24至26度。



資料來源：氣象署