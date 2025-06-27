美防長強調空襲已摧毀伊朗核計畫　外洩報告跟事實差很大

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，伊朗核能力確實已遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國21日發起「午夜重錘行動」空襲伊朗3座核設施，然而事後卻有一份機密報告外洩，內容指出空襲只造成伊朗的核計畫延後數個月。對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）26日強調，外洩的報告只是初判報告，現實是伊朗核能力確實已遭摧毀，並指責媒體帶著「預設立場」報導、看衰美軍。

美軍午夜重錘行動結束後，有一份美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）空襲分析報告外洩，內容指出伊朗的濃縮鈾離心機雖受損，但多數可在幾個月內重啟，且濃縮鈾庫存其實早在空襲前就已經被轉移，因此空襲可能只讓伊朗核計畫延後數月，川普先前聲稱的「徹底摧毀」可能言過其實

赫格塞斯26日上午在記者會上針對這份報告做出回應，他表示，外洩的分析報告只是一份簡單的初步評估，內容跟實際情況存在差距，強調美國確實已「摧毀」伊朗的核能力。他也批評部分媒體帶著「預設立場」報導這次美軍的行動，讓伊朗核設施損毀的情況看起來沒有白宮宣布的那麼嚴重。

白宮25日也針對這份外洩的報告做出回應。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）聲明表示，報告的說法完全錯誤，並批評這種外洩行為是試圖貶低川普與參與任務的飛行員，「大家都知道，當你把多枚3萬磅重的炸彈準確投向目標，結果就是全面摧毀。」

李威特還說，情報機構的「不具名魯蛇」把最高機密洩漏給CNN，所謂的評估錯得離譜。