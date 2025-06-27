60萬訂閱「暖心系YTR」出事了！沒幫員工投勞保　挨罰2萬

▲YouTuber「Blaire Chen」擁有60萬訂閱。（圖／翻攝自FB／Blaire Chen）



記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「Blaire Chen」擁有60萬訂閱，以自我提升、暖心形象聞名，近日有網友在Dcard指出，Blaire所經營的品牌未替員工投保職災保險，遭檢舉開罰2萬元，「之前就從討論串和朋友的經歷聽過不少瞎事。謝謝這位正義員工勇敢為自己發聲！讚爆！」

原PO在Dcard表示，Blaire的品牌違法，文中開酸「是忙著辦婚禮，忘記幫員工投保嗎？還是忙著規劃如何割韭菜，卻擺出高高在上的姿態？」並貼出開罰資訊，只見該公司違反勞工職業災害保險及保護法第12條，未為所屬勞工辦理投保、退保手續。

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但原PO指出，這次罰款僅2萬，Blaire根本能輕鬆繳清。會如此不滿，是因為之前就從討論串、朋友經歷中，聽說過不少Blaire的瞎事，「謝謝這位正義員工勇敢為自己發聲！讚爆！替很多離職員工出一口氣。」

文章發布後，就有人也表示，「看到她販售婚禮小物，我傻眼到不行，她也說海報都是有到婚禮現場的，實際上就是沒發完，剩下的賓客都不想要。拿來賣就算了，面紙海報磁鐵餅乾還賣1500以上，也太扯」、「她最近的料真多，終於要塌房了嗎」、「說要回饋粉絲 結果賣自己婚禮小物？」