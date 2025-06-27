　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

60萬訂閱「暖心系YTR」出事了！沒幫員工投勞保　挨罰2萬

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Blaire Chen）

▲YouTuber「Blaire Chen」擁有60萬訂閱。（圖／翻攝自FB／Blaire Chen）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「Blaire Chen」擁有60萬訂閱，以自我提升、暖心形象聞名，近日有網友在Dcard指出，Blaire所經營的品牌未替員工投保職災保險，遭檢舉開罰2萬元，「之前就從討論串和朋友的經歷聽過不少瞎事。謝謝這位正義員工勇敢為自己發聲！讚爆！」

原PO在Dcard表示，Blaire的品牌違法，文中開酸「是忙著辦婚禮，忘記幫員工投保嗎？還是忙著規劃如何割韭菜，卻擺出高高在上的姿態？」並貼出開罰資訊，只見該公司違反勞工職業災害保險及保護法第12條，未為所屬勞工辦理投保、退保手續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO指出，這次罰款僅2萬，Blaire根本能輕鬆繳清。會如此不滿，是因為之前就從討論串、朋友經歷中，聽說過不少Blaire的瞎事，「謝謝這位正義員工勇敢為自己發聲！讚爆！替很多離職員工出一口氣。」

文章發布後，就有人也表示，「看到她販售婚禮小物，我傻眼到不行，她也說海報都是有到婚禮現場的，實際上就是沒發完，剩下的賓客都不想要。拿來賣就算了，面紙海報磁鐵餅乾還賣1500以上，也太扯」、「她最近的料真多，終於要塌房了嗎」、「說要回饋粉絲 結果賣自己婚禮小物？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新冠疫苗不再全民免費！剩10類對象可公費接種
快訊／飆38.2度！　9縣市「高溫警示」
新台幣升勢如瘋狗浪！專家曝3大原因
烏龍罰單！162件全撤銷　分局道歉
罕見！美多地直擊「火球墜落」巨大音爆　畫面曝光
賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動…她抓包：別以為大家看不出
快訊／女牙醫遭痛毆　地球村老闆被抓了
一家3口成過去式！　創統計以來新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全分局警察「穿制服享用吃到飽」　網大讚分局長：不給個讚不行

快訊／飆38.2度！　9縣市「高溫警示」

60萬訂閱「暖心系YTR」出事了！沒幫員工投勞保　挨罰2萬

高雄「復活新堀江」招商放大絕　最高補助140萬吸新店進駐

曝iOS26「超狂新功能」來電超好用　Joeman：絕對是I人救星！

太管處開放崇德、大同大禮部落　太魯閣已開放遊憩區一次看

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

全分局警察「穿制服享用吃到飽」　網大讚分局長：不給個讚不行

快訊／飆38.2度！　9縣市「高溫警示」

60萬訂閱「暖心系YTR」出事了！沒幫員工投勞保　挨罰2萬

高雄「復活新堀江」招商放大絕　最高補助140萬吸新店進駐

曝iOS26「超狂新功能」來電超好用　Joeman：絕對是I人救星！

太管處開放崇德、大同大禮部落　太魯閣已開放遊憩區一次看

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

周杰倫香港開唱「又合體山下智久」：我們來了！　網暴動：拜託當嘉賓

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

快訊／新冠疫苗不再全民免費！今年秋冬剩10類對象可公費接種

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

面對黃金搶救時刻！　南消與新樓醫院合作精進靜脈注射與心電圖判讀

全分局警察「穿制服享用吃到飽」　網大讚分局長：不給個讚不行

國分太一爆醜聞「恐賠10億違約金」！　多家電視台、企業切割現狀曝

快訊／飆38.2度！　9縣市「高溫警示」

快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多　歐美線7月1日不漲價了

大罷免陸戰！北市5罷團、民進黨公職合體站路口　王世堅也到場

【噴2公尺高！】屏東萬丹泥火山今年首噴發！　4處噴口泥漿滾滾

生活熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

台中男童高燒！竟是A流、B流、新冠夾擊

更多熱門

相關新聞

曝iOS26「超狂新功能」　Joeman：I人救星！

曝iOS26「超狂新功能」　Joeman：I人救星！

百萬YouTuber Joeman擅長科技與3C開箱，擁有超過271萬人次訂閱，近日他分享iOS 26測試版的一項超狂新功能，系統將能自動接起來電，用中文語音幫忙詢問對方來電目的，並即時轉為文字顯示，讓用戶看完再決定是否接聽。若選擇拒絕，還可以用文字回應，系統會幫你轉成語音播放給對方後自動掛斷，引發話題。

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍

一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍

張齡予「心疼天殘被逼墮胎」　喊話男人戴套結紥

張齡予「心疼天殘被逼墮胎」　喊話男人戴套結紥

Albee被爆昔當小三喊告　兩性專家揪2心態

Albee被爆昔當小三喊告　兩性專家揪2心態

關鍵字：

YouTuberBlaireChen罰款員工勞保投保

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面