知名連鎖壽司「扇貝上有蛆蠕動」！台中食安處要查了：已經錄案

▲網友爆料，知名連鎖壽司店「扇貝壽司」有蛆在蠕動。（圖／翻攝記者爆料網）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市一名民眾在臉書發文爆料，表示日前到某知名連鎖壽司店外帶，回家後竟發現扇貝壽司上疑似有蛆蟲在蠕動，反映後店家說法推辭，稱「可能是消費者沒有好好保存導致食物變質」，令原PO無法接受。台中市食品藥物安全處今(27日)表示，本案食安處已經錄案，將前往稽查。

原PO在臉書上表示，外帶某知名連鎖壽司回家後一打開，眼尖的女兒立刻驚呼「有蟲在爬」，她仔細查看後，赫然發現扇貝上有細小、類似蛆蟲的小蟲在蠕動，還一直鑽進肉裡、若隱若現。

原PO當下立即致電向店家反映，並帶著有問題的壽司回到店中，「店家經理態度很好，也很積極處理，但她的說詞讓我們不太能接受，她說可能是我回家路上、或家裡的蟲或蒼蠅在食物上產卵，似乎是想把問題推給我們沒有保存好導致食物變質？但實際情況是，我買完直接放在車廂裡騎車回家，約10-15分鐘路程，回到家馬上開盒開動耶！蟲卵會直接孵化而且會動？」

對此，台中市食品藥物安全處今說明，表示有關潭子區某連鎖壽司產品發現異物，食安處已錄案，將前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。