中共滲透手段升級！海巡隊員遭收買　綠委籲修法全面防堵

▲中共滲透威脅全面升級，民進黨立委陳冠廷呼籲，忠誠、安全考核勿流於形式主義。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對近期接連爆發的海巡署李姓隊員洩漏軍機案及復康聯盟黨主席屈宏義遭重判10年案，民進黨立委陳冠廷今（26日）表示，中共對台滲透已達前所未有的嚴重程度，政府必須從法律、情報、政風等多方面強化防範機制，並加重刑責以有效嚇阻類似案件再次發生。

針對海巡署南部地區機動海巡隊李姓隊員涉嫌以每季6萬元報酬，向中共情治單位洩漏海巡艦艇部署、演訓細節及台菲海域機敏資訊等軍機遭起訴案，陳冠廷強烈譴責並指出，該員自2022年起即與中國接頭人「TONY」聯繫，期間蒐集包含軍艦佈署、勤務巡邏區域、飛彈射擊警戒區等高度機密資訊，總計獲取超過50萬元不法利益，嚴重危害國家安全。

近年來無論在海巡或軍方，情報洩漏事件層出不窮，陳冠廷強調，顯示現行人員考核機制存在重大漏洞。「未來在人員安全查核上，不能只是進行書面審查或流於形式主義，必須建立更嚴密的實質查考機制。」呼籲相關單位應從法律、情報蒐集、內部政風等層面，全方位防堵國安漏洞。

至於復康聯盟黨主席屈宏義遭判刑10年案，陳冠廷表示，該組織涉嫌接受中國資金超過新台幣1000萬元，在台吸收具軍職背景人員、籌劃武裝力量，甚至將美國在台協會（AIT）列為攻擊目標，行徑已嚴重觸犯國家安全底線。法院判處10年徒刑罪責相符，甚至應考慮更重的刑責，以嚇阻類似組織在台生根。

從海巡人員洩密到政黨組織涉共諜案，近年來中共對台滲透手段不斷升級，陳冠廷指出，從個人收買到組織性滲透，從情報蒐集到武裝佈建，威脅層級持續提升。面對中共不遺餘力的滲透攻勢，台灣必須透過強化國安法、反滲透法等相關法制，提高違法成本，才能有效嚇阻此類危害國家安全的行為。

最後，陳冠廷呼籲，政府應儘速檢討現行國安相關法令，研議加重刑責並完善防範機制，同時強化各單位內部安全管理，從源頭防堵共諜滲透，確保國家安全與民主體制不受威脅。