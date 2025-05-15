故宮預算6億解凍！「新故宮計畫」仍遭質疑　玻璃屋電費恐暴增

▲故宮預算解凍。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院「新故宮計畫」共提出23個預算提案，立法院在113年處理預算時凍結3.5億元，並要求故宮說明。立院教育及文化委員會（15日）表示，在故宮說明後，仍有委員存有疑慮，雖決議解凍預算，但要求故宮一個月內再補充更詳盡的書面說明報告。

立法院今日召開教育及文化委員會，處理114年故宮博物院主管預算（公務預算）解凍案7案，共6億多預算，在今日全數解凍。

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不過在過程中，立委柯志恩提到，「新故宮計畫」當中仍有不少疑慮，像是「玻璃入口亭」看起來耗能、不環保，恐怕電費驚人暴增，為了「入口標示不明」這理由來增建，有點不合理，在全台面臨缺電危機下，認為故宮能再謹慎評估。

▲立委柯志恩針對「新故宮計畫」提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長蕭宗煌解釋，這個玻璃屋採新式科技溫控，會比原先的好。不過柯志恩仍表示，建議故宮要多多與社會對話、謹慎評估，不要成為歷史建築的殺手。

在今日臨時提案時，各黨委員表示，要求故宮針對「新故宮計畫」23個預算提案進行說明，然而故宮僅說明當前計畫各項業務推行進度，未針對各委員提出之預算提案進行釋疑，仍有委員存有疑慮，原先要繼續凍結3.5億元，但最後決議解凍，要求故宮補充更詳盡的書面說明報告。