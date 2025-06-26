連遇豪雨崩塌！花82線搶修臨時便道　解決水稻收割期交通困境

▲▼花82線0K 500處因連受豪雨侵襲，造成道路土石滑落致道路完全阻斷。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉內花82線0K+500處5月時因受對流旺盛強降雨影響，道路土石滑落致道路完全阻斷，又經6月中旬連續午後強降雨，再度造成該道路完全下陷坍落中斷。

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由於正值農民收割期間，為儘速修復道路，花蓮縣長徐榛蔚在第一時間，會同鄉長及課長、技士趕赴現場了解災害情形，並指示開口契約廠商先行搶通臨時性便道，預計7月10前便道搶修完成。

▲▼積極搶修便道解決農忙交通困境。

目前第一期稻子已經成熟，為避免影響農民收割時程，經與地方研議後，先行開通池上（東4線）。適逢農忙時節之中，鄉長特別指示清潔隊，由所長親自帶領隊員多人，25日從池上東4線往豐南村花82線方向之唯一替代道路，將沿線影響道路之路樹及樹枝清除完畢，以利農民載運大型收割機及卡車順利通行，並利於農地收割以減少損失。

花82線0k+500處道路中斷後，鄉長立即責成相關單位進行修復處理，徐榛蔚也親自蒞臨現場了解道路災害情形，目前本所已著手規劃道路後續復建工程，並確保每一項公共工程都能按時完成，以提高鄉親的生活品質。