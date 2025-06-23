稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌　遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

▲四川稻城亞丁景區因暴雨出現坍塌。（圖／翻攝新民晚報）

文／香港01

綜合陸媒報導，6月21日下午17時左右，位於四川甘孜州的稻城亞丁景區「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌。截至21日10時，所有被困遊客全部安全下山。

▲稻城亞丁的絕美景色成為不少登山者及遊客嚮往旅遊之處。（圖／記者任以芳攝）

《上游新聞》報導，有遊客表示，他在到達牛奶海附近時因暴雨返程，過了牛奶海驛站不久，就聽到了巨大的聲響。「一開始以為是打雷，然後一轉彎就看到路沒了。」該網友形容，「離死亡最近的一次，我上來的時候在塌方的地方睡過覺，就在塌方前一個半小時。」

事後，該名網友被救援隊帶下山，還有遊客表示，他們一行七八個人被困在了塌方處，後來也被救援隊救了出來。

《央視新聞》報導稱，6月21日17時10分許，四川甘孜州稻城亞丁景區內，「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌。山石夾雜着泥土、樹木等傾瀉而下，將景區道路「淹沒」，有部分遊客被困山上無法下山。

稻城亞丁景區啟動應急預案，派出救援隊協助遊客下山，截至21日10時，所有被困遊客全部安全下山。22日0時10分，稻城亞丁景區發佈公告稱，受連續強降雨的影響，稻城亞丁景區內「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌，存在嚴重安全隱患，已不具備遊覽條件，暫停開放「金剛挑戰線（長線）」，恢復開放時間另行通知。

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