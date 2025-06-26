長榮航空7月推全新「老乾杯」機上餐　長程線喝得到星巴克

▲長榮航空7月1日起推出「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」、「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」機上餐。（圖／長榮航空）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱度未減，各航空公司在機上餐持續推陳出新吸客。長榮航空7月1日起攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」推新料理「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」、「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」，並首度將星巴克帶上飛機，提供美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客。中華航空日前則是將必比登經典雞湯帶上萬呎高空。

長榮航空與「老乾杯」合作機上餐，7月1日起為桃園出發至洛杉磯、舊金山及西雅圖皇璽桂冠艙旅客提供「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」、「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」。而桃園出發至洛杉磯、舊金山的豪華經濟艙旅客則有「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」。

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長榮航空指出，除美、加航線外，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙旅客，可於航班起飛24小時前透過網路預訂老乾杯機上餐。另外，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，此次也擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙，讓旅客能品嚐「乾杯經典牛五花燒肉飯」。

在飲品方面，長榮航空表示，此次為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客提供星巴克100%阿拉比卡咖啡豆所研磨的咖啡，另也有「盛夏蜜桃果茶」可選擇。另外，與台灣品牌「春一枝」合作推出機上限定水果冰棒，此次也於桃園出發的新加坡、吉隆坡、雅加達及峇里島經濟艙提供。

中華航空今年也攜手雙月將必比登經典料理帶上機，在台灣飛往北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線的豪華商務艙、商務艙，提供「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」、「酸菜白肉干貝湯麵」及「剝皮辣椒肉包」套餐；台灣出發飛往日本的航線經濟艙餐點則有「松露醬燒牛肉飯」。