「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

▲長榮航空BR198航班原定由台北飛往東京，途中有乘客身體不適，機長緊急轉降大阪。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空5月30日BR198航班原定由台北飛往東京，途中有乘客身體不適，機長緊急轉降大阪，所幸該名乘客最終無生命危險，但機長轉降決策事後也引發討論，外界也擔心機長恐因延誤和造成損失遭咎責。對此，長榮航空表示，生命無價，旅客的安全絕對是第一優先考量，對當班機狀況最清楚的還是機長，絕對尊重機長的決策權。

長榮航空5月30日BR198航班在航行過程中，機上突然有旅客身體不適，機組員隨即尋求協助，所幸機上恰巧有多位旅客為醫護人員，機長也在醫護人員及相關單位建議下轉降至大阪，讓旅客得以及時送醫，最終救回一命。

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而當時參與搶救的護理師事後也發文指出，能讓搶救成功延續的關鍵是機長，因為機長做出一個不容易的選擇：「迫降」，不計成本的選擇「人命優先」，不過此舉也擔心讓機長因個人決策遭到懲處。此文一出，不少網友也紛紛聲援機長。

長榮航空表示，當日BR198航班上有旅客突發身體不適，機組員隨即透過廣播詢問是否有醫護人員可提供協助，恰巧機上有多位熱心且專業的醫護人員立即伸出援手，對該名旅客進行連續急救處置。機長亦在第一時間掌握情況，並與地面遠距醫療諮詢服務公司MedLink聯繫，在醫護人員與MedLink所提供的專業建議下，機長決定將航班轉降至大阪，以提供患者即時的醫療協助。

長榮航空指出，機長針對相關情況即時回報公司，公司除全力支持該項決定，也在接獲機長決定轉降大阪的訊息後，立即與大阪機場主任聯繫，在飛機抵達前，在機邊備妥醫療支援，事後對全體機組人員表達高度肯定與嘉許。長榮航空強調，對當班機狀況最清楚的還是機長，絕對尊重機長的決策權。



長榮航空表示，生命無價，旅客的安全絕對是第一優先考量，針對此次機長與協助急救的醫護人員專業又暖心的處置，致上最誠摯的謝意，同時也要感謝當班機旅客對於旅程中所造成延遲的包容與理解，也祝福當事旅客早日康復。