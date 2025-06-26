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他突收通知「帳戶變警示戶」遭凍結！一票苦主曝慘況：被鎖3年

有網友收到銀行通知，才驚覺自己的帳戶已被列為「警示戶」或「特殊交易戶」。（示意圖／焦正德攝）

▲有網友收到銀行通知，才驚覺自己的帳戶已被列為「警示戶」。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名男子日前外出用餐時，意外收到銀行通知，才驚覺自己的帳戶已被列為「警示戶」或「特殊交易戶」，當場崩潰。他隨即在社群平台發文求助，引發大量網友關注與討論，不少人也分享了相似經歷，提醒他務必盡快報警備案。

原PO昨（25）日在Threads發文表示，自己正與友人聚餐時，突然接獲手機通知，內容顯示其銀行帳戶被列為「警示戶」，這突如其來的變故讓他驚慌失措，急忙上網詢問處理方式。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「幫忙轉錢、提款、出借帳戶、存摺還是提款卡？中了哪個？」「如果不是真的詐的，若被起訴，理由通常是危機意識低，非故意幫助，然後就是判個3、4、5、6月，可以社會勞動，然後別去和解，和解頂多少1至2個月而已」。

對此，原PO則坦承，曾經幫人轉帳。對此，網友嚴肅提醒，「幫忙轉帳就是接觸贓款，可能已涉及洗錢行為，依法恐被視為共犯，務必盡速報警」、「警示戶解除後還是會有記錄，你之後要在銀行用金融服務他們會限制你很多，甚至不給你使用，真的很麻煩」。

不少網友也在留言區分享個人經驗，「我那時變成警示戶，5年都不能用網銀，只能親自跑臨櫃辦理業務」、「嚴重的話會鎖帳戶長達3年，信用卡、提款卡、網銀功能全面停用」、「還得另開薪轉帳戶才能領薪水」、「你最好先報警，因為你報警了，到時開庭你還有理由說你也不知道為何莫名奇妙在吃飯就變這樣了，很快就解開警示戶，不然你不報，繼續這樣等傳票，你到時辯駁的力道沒有很強」、「6/6剛做完筆錄 有夠麻煩，其他帳戶還會變衍生管制⋯」。

也有民眾指出，帳戶遭凍結未必與犯罪有關，有可能只是因為帳戶長期未使用，例如「超過12個月未交易，又正好接到薪資入帳，系統就自動鎖帳」，提醒民眾定期使用帳戶以免遭控管。

事實上，根據《洗錢防制法》相關規定，任何涉及協助處理來路不明資金的行為，例如幫忙轉帳或出借帳戶，都可能被視為洗錢行為而遭調查。若遭列警示戶，不僅金融帳戶可能遭凍結，還可能影響未來辦理貸款、信用卡、薪轉等金融業務，情況嚴重者甚至須進行筆錄與司法程序。

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