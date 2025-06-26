章魚燒「35→70元」價格漲1倍！他哀嚎吃不起...釣出攤販道辛酸

▲原PO發現，章魚燒的售價翻倍，直呼吃不起。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

不少人去夜市會買章魚燒來吃，但曾經的平價小吃也變得不再平價。一名網友感嘆道，章魚燒以前一盒35元、三盒100元，現在一盒要70元，3盒也不再有優惠。貼文曝光引發熱議，有自稱是攤販的網友現身分享，指原物料近年來不斷上漲，小本經營已難以負擔成本。

原PO在Threads發文，詢問誰吃過一盒35元、三盒100元的章魚燒，那時他很快樂、幸福；昨天他再次到夜市買章魚燒時發現回不去了。從照片中可見，現在一盒要70元，買三盒也沒有優惠，讓他感嘆「夜市美食也吃不起了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引近萬人按讚，網友紛紛留言「一盒70，三盒210，有什麼好寫的」、「標心酸的嗎」、「有差這麼多嗎？前幾個月我還吃過3盒100的，加盟應該不能亂標價吧」、「吃不飽，吃完肚子還很空虛」、「三盒還能挑不同口味，現在有些還不給選」。

一名網友說，「你們知道嗎，章魚燒的成本低到不行，我上次做了三鍋吃到不想再吃，章魚燒粉超級便宜500g$99，章魚去魚市場買，高麗菜買半顆，你可以吃到撐，吃到半年不想碰，做法也超級簡單」。

也有一名自稱是章魚燒攤販加盟者的網友分享自身經驗，表示以前章魚供應短缺，後面都用魷魚，但魷魚在3年內二度漲價，「我現在1盒賣60元，再扣掉租金等成本，像我們這種小攤販不求大賺，能過日子就很偷笑了」，但他也說「70元一盒真的有點貴」。

延伸閱讀

▸ 4月和天殘分手！賀瓏2月被問「有沒有和Albee交往？」 反應超微妙

▸ 賀瓏挨轟是渣男！她嘆「腦子裝膚淺東西」：一路走來始終如一

▸ 原始連結