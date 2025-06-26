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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法媒點名館長是中國新型網紅　綠委恭喜獲國際認證：絕對是樣板

記者詹詠淇／台北報導

館長（陳之漢）日前自稱為「和平大使」，前往中國上海，近期更被法媒點名為中國近年大外宣新手段。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（26日）直言，館長絕對是樣板，恭喜他獲得國際認證，他一定覺得自己好棒棒。

▲▼民進黨立委吳思瑤、陳培瑜「度假一條龍 上班一條蟲 韓院長上工囉」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委陳培瑜認為，館長絕對是樣板。（圖／記者詹詠淇攝）

館長被法媒《世界報》點名，是中國推廣新型政治宣傳的網紅名單，被認為是中國現代化的傳聲筒，且國台辦宣布，2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。

對此，陳培瑜上午在黨團記者會表示，館長絕對是樣板，且恭喜館長獲得國際認證，他一定很開心認為自己好棒棒、做對的事。陳培瑜也衷心建議，如果真的對中國有好奇、想要探索、理解的首來族，建議不如讓館長帶團，這樣才能確保大家的安全。

陳培瑜說，因為館長口口聲聲說中國非常安全、自由民主，只要跟著他在中國走跳，就不會有事。明知目前被消失人數超過50位，連大家非常熟悉的富察，到現在都還不知道其生命安全和下落；還有國民黨團總召傅崐萁帶去香港的那位在花蓮經商的朋友也依然不知道下落。

陳培瑜強調，到中國生命安全是最重要的，中國透過蠅頭小利吸引台灣人過去確實是手段之一，但還是要呼籲大家注重自身安全。

黨團幹事長吳思瑤則表示，館長是推動中國國旅的最佳代言人，事實證明他也樂於扮演此角色。吳思瑤認為，台灣年輕人會為了區區1500元被收買？是1500元重要還是生命重要，大家會有判斷。這段時間台灣突破約108個國家免簽，自由而安全的旅行，台灣年輕人自有非常明智的選擇。

▼民進黨立委吳思瑤認為，是1500元重要還是生命重要，大家會有判斷。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民進黨立委吳思瑤、陳培瑜「度假一條龍 上班一條蟲 韓院長上工囉」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

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