一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」　第一名口味變化多

▲美味早餐讓人充滿活力，開啟一天的生活。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣的早餐文化多元豐富，漢堡、蛋餅、飯糰、饅頭…等，中、西式美食種類繁多，帶來活力滿滿的一天。在琳瑯滿目的早餐菜單中，哪些品項特別受到喜愛？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》進行調查，追蹤近三個月「早餐品項」話題的網路聲量表現，揭曉網友熱議的十大早餐選擇。

觀察近三個月網路針對早餐品項的討論，以口味變化多的「蛋餅」最受熱議，排行第一。有網友表示「每次去早餐店不是點肉鬆蛋餅就是薯餅蛋餅」，甚至有立委分享蛋餅愛店，大讚「一份22元的美味蛋餅，搭配15元的豆漿，就是好吃又營養的一頓早餐」，引起廣泛迴響。蛋餅又可分為口感酥脆的脆皮蛋餅及軟Q的粉漿蛋餅，各有其支持者，像是有人認為煎至「酥脆焦香」的蛋餅味道絕佳，也有人偏好「柔軟彈嫩」的口感，展現了蛋餅的美味魅力。

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▲早餐選擇多，各有愛好者。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是能夠以多種方式料理的「雞蛋」，無論是簡單的水煮蛋、荷包蛋，或是風味不同的茶葉蛋、溏心蛋等，皆能提供豐富蛋白質並帶來飽足感，也是早餐桌上的常客。許多正在控制熱量攝取的網友，都會以「水煮蛋+美式咖啡」作為早餐，不少網友也會將其他食材與蛋一同拌炒，製作出「九層塔炒蛋」、「紅椒炒蛋」及「鴻禧菇炒蛋」等料理，讓早餐健康又美味。

同樣廣受歡迎的早餐品項還有「吐司」，除了單純的白吐司，也可以抹上巧克力及花生等抹醬，以及夾入火腿、豬排與蛋等餡料，變化出豐富的口感。其中有網友發文提問「覺得早餐買什麼最不容易踩雷」，引來其他人留言推薦如「火腿蛋吐司」、「鮪魚蛋吐司」、「花生吐司」及「培根蛋吐司」等，多元的搭配方式不僅滿足了不同的口味需求，也成為早餐店不可或缺的選擇。

一樣擁有豐富餡料組合的「三明治」亦是早餐的常見選擇。有網友提到「早餐喝著現沖咖啡搭配手工漢堡排三明治，太舒服了」，也有人喜愛連鎖品牌的「豬排三明治」，「喜歡他們的調味和滿滿的生菜」，多層次的食材搭配讓民眾在一早就能大快朵頤。另外，「燕麥」、「沙拉」及「優格」等也是熱門的早餐品項。