台味早餐恐害「一早腦袋當機」！專家給改良建議

▲台式早餐相當美味，不過有些種類可能會害腦袋當機、整天提不起精神。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣常見的中式早餐選擇如燒餅、油條、蘿蔔糕等，雖然看似熟悉親切，實際上卻藏有健康風險。營養師吳映澄指出，這些早餐多為高醣高油組合，容易導致血糖震盪與精神不濟。她建議民眾重新搭配早餐內容，補足蛋白質、減少油脂攝取，才能吃得飽又吃得對，避免一早就「腦袋當機」。

吳映澄提醒，中式早餐如鐵板麵、煎餃、蔥抓餅等，製作過程中多油烹調，且多為精緻澱粉，熱量驚人。高醣加高油的組合，會讓血糖快速飆升後急速下降，造成精神疲倦、昏昏欲睡，對長期健康構成潛在危機。

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她以「燒餅＋油條＋米漿」為例，形容為「台灣感性」卻營養失衡。三者皆屬高醣高脂、蛋白質偏低的組合，熱量極高，卻無法提供穩定能量，可能讓人在上午出現疲倦與注意力下降的情況，不利工作與學習表現。

改良版建議為「燒餅＋蔥蛋＋豆漿」，將油條改為富含蛋白質的蔥蛋，再用豆漿取代米漿，不僅蛋白質補足，油脂攝取也隨之下降。這樣的組合可提供更穩定的飽足感與能量，讓早餐真正成為啟動新的一天的關鍵。

對於不愛喝豆漿的民眾，吳映澄也推薦牛奶、優酪乳、雞蛋或低脂肉排等蛋白質來源。無糖高蛋白牛奶、燻雞片或里肌肉排等，都能成為早餐中的營養加分利器。選對搭配，不僅吃得安心，更能穩定血糖、提升精神。