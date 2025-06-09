早起來這裡吃！　劍橋大飯店Buffet熱炒蛋餅現煎現吃、再送氣泡水

▲台南劍橋大飯店早餐現煎蛋餅酥香可口，虱目魚丸湯、肉燥飯、各式小菜與現做熱食，品項豐富多元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南市中心、赤崁樓斜對面的「劍橋大飯店」，不僅是旅客來台南旅遊或出差的熱門住宿首選，館內自助式早餐更是高人氣必吃亮點，餐廳設於11樓景觀空間，格局簡約雅致，適合三五好友悠閒聚餐，近期全面升級餐點內容，推出多樣現做美食與氣泡水新選擇，受到饕客一致好評。

飯店早餐採自助式供應，營業時間為早上6點半至10點，餐點融合中、西、日式料理風味，設有熱食區、冷食區、素食區、飲料區等多元餐檯。其中「Live Cooking 現煎台」更是人氣王，主打現煎荷包蛋、蛋餅、蘿蔔糕、蔥油餅等台式早餐選項，尤其蛋餅外酥內香，吃過都讚不絕口。熱食區提供經典肉燥飯、蒸包子、饅頭與台南招牌虱目魚丸湯，搭配小菜、熟食與多款麵包，讓人一早就吃得滿足。

飲料部分也緊跟潮流，除果汁、綠茶與可爾必思乳酸飲品外，近期新增英國Sodastream氣泡水，不含糖又助腸胃蠕動，喝水也能更有趣。早餐單人售價為300元，另加一成服務費，若預先購買餐券更划算：10張餐券只要2500元，還加贈1張；也可至「台南大億旅行社」購買單張券，每張僅239元，CP值破表，無論是飯店住客或在地市民，都能用平實價格享受高品質早餐。