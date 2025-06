超商冰品「任選2件最低0元起」　咀嚼系拿鐵優惠價65元

星巴克與日本生活風格選物品牌 BEAMS 攜手合作,將兩者的設計語言結合,推出一系列以「Find My To Go Style」為主題的聯名商品。該系列強調個人風格與日常實用並存,從飲品容器延伸至生活小物,共17款商品將於6/24起在台灣及亞太區多國同步限量開售。