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超商冰品「任選2件最低0元起」　咀嚼系拿鐵優惠價65元

▲▼0625超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出夏季限定「盛夏轉轉樂」活動，任選2件就有機會轉出最低0元起的超值折扣。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

夏日高溫飆升，萊爾富推出夏季限定「盛夏轉轉樂」活動，超過300款飲料與冰品參與優惠，消費者任選2件就有機會轉出最低0元起的超值折扣。全家則推出口感系調飲迎戰夏季，包含Let’s Café咀嚼系「經典咖啡凍拿鐵」，購買享65元優惠。

萊爾富即起至7月15日推出「盛夏轉轉樂」活動，集結超過186款飲品與126款冰品，像是可樂、乳酸飲料、茶飲、能量飲到各式果汁，冰品則包括杜老爺、森永、百吉等品牌。任選2件即可參加1次轉轉樂抽獎，有機會獲得最低「任2件0元起」的超殺優惠，亦有機會轉出「2件59折」、「69折」、「79折」等多重折扣。若同時購買4件，即可獲得2次轉盤機會，以此類推。

▲▼0625超商優惠。（圖／業者提供）

▲「盛夏轉轉樂」活動集結超過186款飲品與126款冰品。（圖／業者提供）

萊爾富也推出萊一杯Hi café系列雙人同行1人免費，人氣飲品像是新品清爽的四季春青茶、帶有肉桂與薄荷香氣的紅玉紅茶、氣泡感十足的檸檬氣泡美式、鳳梨氣泡美式，以及大家最愛的珍珠奶茶系列，通通加入買1送1行列。

全家便利商店則宣布，年度療「芋」系主題好評回歸，推出多達11款芋頭主題商品，橫跨甜點、鮮食與麵包烘焙品類，甜鹹通吃一次滿足芋頭控；更邀請旅法冠軍主廚陳星緯與minimore打造三款話題甜點，以經典芋泥為基底，結合創新手法升級打造芋頭甜點新風味。

▲▼0625超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出多達11款芋頭主題商品。（圖／業者提供）

全家指出，芋頭季系列首推鹹甜混搭的「肉鬆芋見泥飯糰」與「起司芋見肉鬆三明治」，還有熱熱吃美味加倍的「芋頭QQ麻糬可頌」、「芋泥金沙麻吉麵包」；另有「芋見起司鬆餅」、「香芋芝士麵包」、「芋見椰椰夾心土司」等3款烘焙新品，系列品項更享有搭指定飲料餐促合購優惠。

minimore甜點系列再度攜手旅法8年冠軍師傅陳星緯，推出3款芋頭系甜點，師傅的創意與經典芋泥完美結合，「芋泥卡士達雪燒」以古早味布雪蛋糕夾心為概念；還有芋泥與布丁結合的創意新品「芋泥蒙布朗布丁」及「芋泥布丁雲朵蛋糕」。即日起至7月8日，購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore 甜點享半價優惠。

此外，全家Let’s Café與Let’s Tea雙品牌推出3款夏季特色飲品，其中Let’s Café「經典咖啡凍拿鐵」，香濃滑順的拿鐵搭配咖啡凍，兼顧濃郁香氣與咀嚼樂趣，即日起至7月8日，購買可享65元優惠（原價75元）。

▲▼0625超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Café與Let’s Tea雙品牌推出夏季特色飲品。（圖／業者提供）

全家Let’s Café也首度推出浸泡式咖啡「泡咖啡(CLASSIC BLEND)」，豆種混搭巴西、瓜地馬拉及哥倫比亞多重香氣，無論是冷沖或熱泡都能輕鬆享用，7月8日前促銷價199元（原價250元）。

Let’s Tea今夏對應無咖啡因茶飲熱潮，推出「好喝蕎麥奶茶」，採用日本遠紅外線焙炒技術蘊育蕎麥特殊香氣，茶湯琥珀透亮，加入牛奶後更顯溫潤香氣，不含咖啡因早晚皆宜飲用，即日起至7月8日，單杯特價59元（原價65元）。

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