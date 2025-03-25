2秒賣一個！全家新推7款甜點　開心果、抹茶夾心「搭咖啡半價」

▲全家minimore甜點3周年慶，推出7款新品，還有集結名店推出蛋糕預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店自有品牌甜點「minimore」推出以來，連續3年助長業績成長超過2成，2024年更熱銷超過1500萬份，相當於「每2秒就賣出一個」。如今3周年慶，推出7款全新甜點，包括受歡迎的開心果口味變成貝殼夾心，還有抹茶乳酪千層夾心、阿薩姆蛋糕卷、焦糖烤布蕾塔等，4月1日前全品項「任選兩件69折」，搭咖啡則享甜點半價。

▲全家minimore甜點3周年慶，推出7款新品。（圖／業者提供）

全家深耕甜點研發逾20年，擁有便利商店專門的甜點生產線，已推出超過百款商品，還有「被便利商店耽誤的甜點店」之稱。其中minimore標榜自營工廠、日本技術、經典再造、虛實渠道策略，持續成長，並讓日本熱銷的甜點，在台灣也能吃到。

歡慶minimore甜點3周年慶，全家實體店舖開賣7款新品，首推「開心果貝殼夾心」，以近年爆紅的開心果口味為核心，濃郁內餡與脆粒夾入兩片瑪德蓮中，打造精緻奢華的甜點時光。

而日本全家超人氣布丁系列「焦糖烤布蕾塔」，以鬆脆塔皮結合綿密杏仁蛋糕，再疊上整顆烤布蕾搭配香甜焦糖淋面，入口甜蜜爆擊。

▲全家minimore甜點推出新品。（圖／業者提供）

「布丁夾心蛋糕」焦糖布丁夾入鬆軟蛋糕，豐富層次帶來多重口感享受。另有「午冬5.TUNG」聯名第二波甜點新品，「抹茶乳酪千層夾心」濃郁抹茶乳酪餡與千層酥搭配細緻口感，「焙茶酥頂點心杯」酥脆餅乾與焙茶沾醬隨心搭，醇厚茶香風味讓人回味無窮。

「阿薩姆QQ蛋糕捲」以Q軟麻糬搭配阿薩姆內餡，捲入綿密蛋糕中，打造從裡到外的雙重Q彈口感。「可可脆皮泡芙」黑可可淋面外皮包覆絲滑可可內餡，巧克力控必嚐。

即日起至4月1日，到全家購買minimore甜點，全品項任兩件享69折優惠，或搭購Let’s Café中杯以上指定飲品，享minimore甜點半價優惠。

▲全家FamiPort 集結蛋糕名店，推出預購。（圖／業者提供）



另為了消費者張羅母親節好禮，FamiPort型錄預購以「甜蜜獻禮」為主題，化身「全民甜點指南」，minimore甜點更首度入列，開賣8吋法式千層蛋糕、提拉米蘇千層蛋糕，搶攻母親節蛋糕預購市場。

FamiPort更匯集全台甜點名店、團購人氣品牌，精選近100款甜品搶攻母親節商機，包括台灣老字號品牌「紅葉蛋糕」黑森林蛋糕、紅玉長條蛋糕，「法朋烘焙坊」老奶奶檸檬蛋糕、「BAC」茶韻鐵觀音蛋糕與「亞尼克」黑芝麻脆脆生乳捲，還有熊夫人甜點、楊嘉明冠軍烘焙、波士頓派名店言久嵢、七見櫻堂等人氣商品。

即日起至5月11日在全家FamiPort機台預購下單，指定商品任選2件95折、3件92折，還可宅配送到家。

●7-11抹茶拿鐵、抹茶甜點

7-11 近來推出CITY CAFE濃茶拿鐵系列，新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」、「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，加量50%抹茶粉，即日起至4月1日線上線下同步，濃茶拿鐵系列「任選2杯99元」。

▲7-11推出抹茶新品，CITY CAFE「濃茶拿鐵系列」期間限定「任選2杯99元」。（圖／業者提供）

今年升級的「福岡八女濃抹茶拿鐵」，嚴選日本八女抹茶，以更濃郁的茶香展現抹茶深厚層次。不僅強化既有抹茶飲品，更首次導入「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，焙茶溫潤茶感與獨特熟成香氣，搭配綿密牛奶，溫潤順口。

同步推薦抹茶甜點新品，7-11與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名，推出「抹茶生巧克力生乳捲」售價59元、「白玉紅豆抹茶奶酪」售價49元，添加日本宇治抹茶粉，茶香濃郁、鮮甜回甘，即日起至4月1日期間也加入OPEN超值組合餐。