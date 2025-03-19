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巷口24小時的甜點店「全家minimore」3歲了！日本同款＋排隊名店聯名新品登場寵粉

▲▼全家甜點品牌minimore週年慶。（圖／記者周宸亘攝）

▲被便利商店耽誤的24小時甜點店——全家便利商店「minimore」不知不覺3歲了，即日起陸續推出多款新品，邀請甜點控一起慶祝週年慶！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

甜點是點綴生活的小確幸，而當高品質甜點隨手可得，幸福感更是加倍！全家便利商店「minimore」甜點品牌，以細膩工法與高規格品質打造出口感、風味、外觀完全不輸給名店的極致甜點，每次只要一推出新品就讓網友驚呼，「根本是被便利商店耽誤的甜點店！」平日沒時間光顧甜點店的學生、上班族，只要走進巷口的全家就能在24小時營業的甜點專櫃，隨時享受美味與療癒感。

時間過得飛快，「minimore」不知不覺滿3歲了，最寵粉的「24小時甜點店」也推出一系列與日本潮甜同步、揪排隊名店聯名的全新人氣爆款甜點，即將在3/19起陸續登場，甜點獵人鎖定好目標，就可以直衝全家！

潮甜同步——日本技術指導監製・同款超人氣布丁系列甜點
「焦糖烤布蕾塔」3/19上市｜售價／59元
如果你熱愛日本超商甜點，那麼絕對不能錯過這款由日本技術指導監製的「焦糖烤布蕾塔」！特製的鬆脆塔皮承載著綿密紮實的杏仁蛋糕，最吸睛的莫過於中間那顆入口即化的烤布蕾慕斯，搭配香甜焦糖淋面，每一口都吃得出細膩層次感，而且拍照顏值也兼具！讓你不必出國，也能享受最夯的日系甜點風味！

▲▼全家甜點品牌minimore週年慶。（圖／記者周宸亘攝）

人氣爆款——獨家聯名・話題甜點再掀打卡潮
「抹茶乳酪千層夾心」3/19上市｜售價／49元
甜點獵人請鎖定這款！minimore與排隊名店「午冬5.TUNG」再度聯名打造全新「抹茶乳酪千層夾心」，嚴選靜岡抹茶與小山園抹茶，並且以最佳比例調製成濃郁細緻的抹茶乳酪餡，搭配層層酥脆的千層酥，酥脆與滑順兼具的口感，帶來回甘微苦的獨特風味，絕對是抹茶迷不能錯過的IG打卡甜點！

▲▼全家甜點品牌minimore週年慶。（圖／記者周宸亘攝）

更多minimore人氣新品，陪你度過療癒食光！
「布丁夾心蛋糕」3/26上市｜售價／55元
布丁控的本季夢幻甜點來了！慢火烘烤的焦糖布丁，邪惡地夾在綿密鬆軟的蛋糕之間，搭配滑順又清爽的鮮奶油餡，每一口都綻放出濃郁焦糖苦甜口感，讓人一吃上癮！適合忙碌的OL來一塊做為下午茶甜點，舒緩工作壓力，享受層次豐富的布丁新體驗。

「開心果貝殼夾心」3/26上市｜售價／49元
這款人氣新品是開心果控必收！將開心果脆脆和濃郁開心果內餡，毫不手軟地夾入兩片瑪德蓮蛋糕之間，口感層次豐富、香氣濃郁，外觀顏值和吸睛度也完全爆表！想跟上全球熱議的開心果甜點風潮，選擇這款加入最潮甜點奢華享受，準沒錯！

「阿薩姆QQ蛋糕捲」3/19上市｜售價／49元
在日本甜點界人氣居高不下的「麻糬蛋糕捲」竟然來台了！外層是口感輕薄的Q彈麻糬，包裹著綿滑的阿薩姆內餡，清爽不膩還吃得到細膩豐富的層次，雙重的Q彈口感讓人一吃就愛上！

▲▼全家甜點品牌minimore週年慶。（圖／記者周宸亘攝）

「焙茶酥頂點心杯」3/19上市｜售價／49元
日本焙茶控看過來！與排隊名店「午冬5.TUNG」聯名，選用森半焙茶粉製作酥脆餅乾，還附上焙茶沾醬搭配食用，自由組合的吃法讓風味層次即刻升級，帶來茶香濃郁、口感細膩的療癒享受！

「可可脆皮泡芙」3/26上市｜售價／45元
脆皮泡芙全新口味登場！經典的黑可可淋面脆皮泡芙，搭配獨家絲滑可可內餡，外脆內滑，帶來濃郁巧克力風味，每一口都是甜點控的夢幻享受！

陪minimore過3歲生日，甜蜜回饋超寵粉！
最寵粉的minimore不只一次端出7款新品，為了歡慶3週年，在3/19至4/1限定期間，更祭出「全系列甜點任選2件69折」的超殺優惠；想搭配飲品來個最極致的下午茶set，只要購買Let's Café中杯以上咖啡，還可享minimore全系列甜點半價優惠。

不論是想來場療癒下午茶、忙了一整天想用甜點救贖自己，或是假日揪閨蜜共享幸福甜食光，每一間日常散步路線會經過的全家便利商店，都有minimore為所有甜點控準備好最便利、最頂級的甜點體驗，想吃就吃，不用等買機票飛日本，今年3月在台灣就能和minimore一起用日式甜點迎接春天。

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全家便利商店minimore甜點24小時甜點店人氣爆款日本抹茶布丁排隊名店午冬獨家聯名

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