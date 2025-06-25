地面師二次剝皮詐12長者3.7億！1人悲憤亡　主謀遭求刑10年

▲員林警分局破獲首起彰化地面師案，逮捕車手。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵破一起重大「地面師」詐騙案！彰化地檢署查緝以經營汽車旅館聞名全台的「歐悅集團」林姓執行長，先以假檢警手法詐騙被害人，再勾結地政士、貸款專員，誘騙12名被害人，大都為長者抵押房產二次剝皮，共遭詐走3.7億元，其中1人更因此抑鬱而終。檢方23日偵結起訴林男等8人，並對林嫌具體求刑10年。

彰化地檢偵辦，該集團自2023年1月起先以「假檢警」、「假投資」詐騙得手後，再鎖定被害人脆弱心理，由路姓及邱姓地政士等人佯裝協助，誘騙被害人將房產抵押借款。實際上，集團成員根本未撥款，反而將抵押取得的資金全數提領一空，使被害人背負巨額債務。

▲員林警分局破獲首起彰化地面師案，逮捕車手。（資料圖／警方提供）

檢方指出，該林男犯罪足跡遍及全國，共設定17筆不動產抵押，檢方已查扣11筆土地及1.2億元債權。據悉，林姓主謀個人不法所得高達2.2億元，檢方一併聲請沒收8人犯罪所得共2.3億元。

6月23日全案偵結，檢方將林姓主謀等8人依涉違反組織、加重詐欺等罪嫌起訴。彰檢主任檢察官楊聰輝指出，該集團成員具地政、金融專業，卻精心設計「二次詐騙」劇本，以假檢警詐騙後再誘騙被害人抵押房產，甚至導致被害人輕生，偵查時仍毫無悔意，惡性重大，具體求處林男主刑10年，其餘7名共犯1年8個月至8年不等刑期，並聲請沒收2億3408萬元犯罪所得。

由於案件橫跨多縣市，台灣高檢署啟動「全國打詐預警機制」，整合情資後交由彰化地檢署統籌偵辦。檢方特別提醒，接獲可疑來電應保持冷靜，並善用165反詐騙專線查證，切勿輕易提供不動產證明或個人資料。

▲警方查扣一輛價值近千萬保時捷GTS。（資料圖／警方提供）

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