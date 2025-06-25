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迎接熱氣球盛會　台東鹿野派出所長廣播宣講防詐+交安

▲鹿野所長廣播宣講防詐與交安 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲鹿野所長廣播宣講防詐與交安 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所所長陳泰山，25日上午受邀至警廣台東分台「早安所長」節目，接受主持人敏玲專訪，介紹鹿野鄉在地特色、最新詐騙手法與暑假交通安全要點，特別針對即將登場的「2025台灣國際熱氣球嘉年華」活動，向全臺聽眾進行詳細宣導。

鹿野鄉位於花東縱谷南端，風光秀麗、農產豐富，以紅烏龍茶、鳳梨、釋迦等聞名。每年夏季最受矚目的活動，莫過於「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年已邁入第15年，主場地依然選在景致壯闊的鹿野高台。鹿野高台為海拔約300公尺的小型丘陵，地處縱谷核心，視野廣闊，可一覽中央山脈、海岸山脈與卑南溪美景，被譽為「最適合搭乘熱氣球的地點」。

所長指出，熱氣球不僅成為鹿野的觀光象徵，更讓台灣在國際上打響名號。本屆嘉年華以「哆啦A夢」為主題，自7月5日至8月21日登場，活動期間每週二休息，共舉辦8場熱氣球光雕音樂會，並結合煙火與無人機展演，包括7/5萬球齊飛、7/6開幕光雕、7/10、17、24、31、8/7及8/21閉幕光雕等重頭戲，場場精彩，吸引來自國內外大批遊客「追球」。所長提醒，民眾若規劃前往，應預留交通時間，並遵守管制措施，安全最要緊。

在交通方面，鹿野以台9線為主要幹道，另有東33線等鄉道連接熱氣球場地。警方除協助交管，也針對轄內無號誌路口加強宣導，提醒駕駛人行經時務必「慢、看、停」，落實防禦駕駛，避免事故發生。行人則應「停、看、聽」，夜間外出務必穿著反光衣物或持手電筒，提高自身能見度。防詐部分，所長也提醒民眾慎防「假投資」、「網路購物」、「假檢警」、「猜猜我是誰」等六大常見詐騙手法，並善用警政署「打詐儀表板」查詢最新案例。暑期也是求職旺季，應特別留意誇大報酬的求職廣告，避免陷入詐騙陷阱。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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