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5月全台遭騙財損87.2億 屏檢檢察長上警廣宣導防詐

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到警廣高雄台進行打詐宣導。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到警廣高雄台進行打詐宣導。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

去年全台詐騙金額高達502億元，為強化民眾防詐意識，屏東地檢署檢察長陳盈錦於6月25日前往警廣高雄分臺，參與「反詐騙小學堂」專訪，深入淺出解析詐騙手法與防範對策，呼籲全民提高警覺。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到警廣高雄台進行打詐宣導。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到警廣高雄台進行打詐宣導。（圖／屏東地檢署提供）

根據統計，去年全臺被詐騙金額逾502億元，平均每天被詐騙金額達1億3千7百餘萬元；而警政署打詐儀錶板顯示上個月(114年5月)全台被詐騙金額更高達87億2千9百餘萬元，共計1萬6千餘件詐騙案件，這些令人震驚的數據，正顯現目前詐騙犯罪情形仍然非常猖獗。

有鑑於此，屏東地檢署陳盈錦檢察長特於今(25)日前往警廣高雄分臺接受主持人安琪反詐騙專訪，藉此強化全民防詐意識，減少民眾被騙之機會。

在Live專訪中，陳檢察長用淺顯易懂的話語，針對目前常見之詐騙手法有哪些，民眾要如何防範，政府有哪些因應之作為以及民眾如果一時不察將錢匯給詐騙集團或匯到來路不明之帳戶，可以怎麼處理等議題，誠懇呼籲各位鄉親，要好好守護我們辛苦累積的財產，不要讓詐騙集團輕易得逞；並叮囑大家如果有任何被詐騙疑慮，請儘速撥打165反詐騙專線查證，或親向轄區派出所報案，透過檢警調合作，早日將詐騙集團繩之以法。

陳盈錦表示，該署已分別在去年8月及今年4月印製大量反詐騙宣導海報，張貼在各人潮聚集處，如各火車站、公車轉運站、各郵局、銀行、農漁會信用合作社、各社區發展中心、關懷據點等，若設有跑馬燈之單位，亦請其協助在跑馬燈上刊登反詐騙宣導警語，並指派檢察官、觀護人等到各原住民文健站、社區關懷據點及學校等進行反詐騙宣導，另結合政府機關、學校或社區辦理大型活動時設置攤位進行反詐騙宣導，期待透過地檢署與大家共同的努力，可以大幅減少被詐騙之民眾。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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