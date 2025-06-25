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社會 社會焦點 保障人權

幫領66萬只賺2萬　屏東男賣帳戶還兼當車手！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

有多項前科的陳姓男子為了賺取2萬元報酬，不僅將個人的金融帳戶提供給詐團使用，還配合擔任車手，幫忙提取66萬元再轉交給詐團成員。屏東地院法官日前審理之後，依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處陳男有期徒刑6個月，併科罰金15萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲陳男除了將帳戶提供給詐團使用，還兼當詐團車手幫忙提領贓款。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男為了賺取2萬元報酬，在2023年7月至8月間透過通訊軟體Telegram，與暱稱「沙先生」的人聯繫；「沙先生」向他表示，若想領取報酬，需要提供金融帳戶供他匯款使用，並依照指示將匯入的錢領出，再交給指定人士。

該詐團在取得陳男的帳戶之前，就以投資股票獲利為由，誘騙受害者拿出20萬元，事後再透過身分不詳之人，將錢轉匯入陳男的帳戶。陳男接獲「沙先生」指示，在同年8月底將帳戶中的66萬元（其中20萬元是受害者的錢，其餘來源不明）領出來，再轉交給「沙先生」。

後來因為受害者發現異狀，報警處理後，警方很快便循線找上陳男。陳男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

屏東地院法官認為，陳男不僅提供帳戶資料給詐團使用，還兼任車手幫忙領錢、交付款項，助長詐欺與洗錢歪風，事後也沒有賠償受害者損失，考量到他已經坦承犯行，態度尚稱良好，最終依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處有期徒刑6個月，併科罰金15萬元，罰金得易服勞役150日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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