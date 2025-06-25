台廠商用抖音歌《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

▲攬佬的《大展鴻圖》近期爆紅。（圖／翻攝YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

廣東的饒舌歌手「攬佬SKAI ISYOURGOD」，近期以單曲《八方來財》、《因果》、《大展鴻圖》爆紅，累積破億點擊，成為2025年最新迷因洗腦神曲之一，連韓國啦啦隊女神李多慧都跟著跳。沒想到，業者「丹妮鞋屋」使用該曲拍攝宣傳影片，卻被網友出征，最後只能刪除影片並發文道歉。

「丹妮鞋屋」日前使用《大展鴻圖》作為背景音樂，拍攝宣傳影片並PO在社群上，引起部分網友反彈、抵制。對此，業者起初回應，「如果因為片面的影片就決定退追或拒買，可能就表示緣分比較淺吧」，再次讓網友生氣。

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對此，「丹妮鞋屋」25日將影片刪除並發文道歉，「當初使用這首歌，是因為它是 IG 熱門音訊之一，沒有完善的思考可能有政治或文化立場。不過既然造成了誤會，我會調整，影片也已經下架」，「未來在創作節奏與選曲上，我會更加留意，每一支作品，我都希望是帶來正面感受的。創業過程都是邊做邊學，謝謝還願意給我空間的人，真的感激」。

「丹妮鞋屋」也感到委屈，表示她長期支持台灣製造，「從機器選擇 皮料 鞋材盡可能都是台灣製， 甚至台南鞋業公會與政府的輔導產業轉型上都有參與，這次錯誤選擇歌曲上，被認為是中國文化傳播，但我的本意並非是這樣...」。

▼丹妮鞋屋道歉文如下。（圖／翻攝丹妮鞋屋threads）

