獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

▲簽下多名韓籍人氣啦啦隊員的MUGEN負責人詹智能(中)遭爆是性騷慣犯，遭法院認證判賠百萬調解金，卻多次耍賴不付錢。（圖／投訴人提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

韓國人氣啦啦隊員大舉進攻台灣，擄獲不少粉絲的心，但現卻驚爆，遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約的「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人詹智能，竟是個被法院認證5度性騷員工的慣犯。最離譜的是，就算被法院判決要賠遭性騷的離職女員工100萬元，但詹智能有能力簽下多位韓國啦啦隊女神的經紀約，卻拖欠調解金長達半年，避不見面多次耍賴。

針對此案，記者多次致電詢問詹智能，但詹以忙碌為由拒絕說明，記者昨(3)日再度致電，詹表示晚間7時會回電說明，但記者整夜等不到電話，至截稿前仍未獲詹的回應。

▲小雪控訴遭詹男多次性騷擾，告上法院勝訴，但詹男卻屢屢以各式藉口為由拖欠不付調解金。（圖／記者白珈陽攝）



詹智能在30多年前是被譽為台灣「街舞團始祖」的街舞團體「黑潮」成員之一，還曾赴美讀書，擁有碩士學位，後來在台中開設舞蹈教室，也就是MUGEN無限夢想有限公司。

MUGEN無限夢想有限公司成立後，詹智能就曾邀請韓國舞蹈老師來台培訓練習生，並為職業舞團接洽活動，還應邀北上、率領350位表演者參加雙十國慶表演，由於表現亮眼，多名舞者還組成團體挑戰選秀節目「未來少女」，備受矚目。

▲小雪怒公開詹智能性騷的監視器畫面，只見詹男經過時突然從後方熊抱小雪。（圖／小雪提供）



熟悉韓國啦啦隊員在台生態的業內人士透露，MUGEN近年轉型積極發展運動經紀業務（啦啦隊經紀），簽下多名韓籍人氣啦啦隊員，其中包括了近期受到歡迎的「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢等高人氣隊員，而MUGEN也在IG官方網頁上PO出了許多啦啦隊員的工作、生活照以維持熱度，顯見用心經營。

但《ETtoday東森新媒體》近日接獲MUGEN前職員小雪(化名)投訴，指詹在去年因涉及對她性騷擾，包括將手伸進上衣撫摸她背部、熊抱、摟腰拉手、拍臀，甚至傳訊「寶貝」並附帶特寫啦啦隊員胸部的影片，讓她覺得不舒服，經她提告後，台中地院民事庭去年5月判決，認定詹5度性騷，每次判賠20萬元，並須賠償她100萬元。

▲小雪指控詹智能還傳女生暴乳照，讓她覺得很不舒服。（圖／小雪提供）



小雪指控，詹不服上訴二審後，雙方在去年底達成調解，約定只要詹如期給付100萬和解金就會撤告，但她等了大半年，身價不凡、簽下數名南韓超級啦啦隊的詹，每次都用各式各樣理由拖延不付調解金，其中一次還以「臨時北上與富邦球團領隊開會」為由，放小雪鴿子，拒絕付錢。

針對前員工的指控，記者連日來前往Mugen總部只見大門深鎖，去電公司電話、詹男手機都未果，好不容易在昨日（3日）傍晚聯繫上詹男，但詹男以忙碌為由，表示晚間7時會回電並提出解釋，但記者等一整夜，都未接獲詹男回電，同樣慘被放鴿子。

▲記者在上班時間實際前往MUGEN，卻只見大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）