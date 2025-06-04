獨／河智媛色老闆襲臀熊抱畫面曝　還傳啦啦隊爆乳片：想吃豆花

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

簽下多名高人氣韓籍啦啦隊員的MUGE無限夢想，實際負責人詹智能竟是被法院認證，5次對女員工性騷的色狼，還被法官判決要賠償員工100萬元。《ETtoday東森新媒體》也獨家掌握詹熊抱、襲臀的噁心畫面，以及傳給被害人的啦啦隊爆乳影片。

▲MUGEN負責人、韓籍啦啦隊女神河智媛的老闆詹智能遭爆是性騷慣犯，現在向前員工伸鹹豬手畫面曝光。（圖／小雪提供）



據查，詹智能曾是「黑潮街舞團」成員之一，近年開設MUGEN無限夢想，曾應邀率領350名高中生前往台北參與雙十國慶活動，也曾同業合作推出女團，現在更把韓國職棒啦啦隊女神河智媛、禹洙漢、李珠熙等人簽來台灣。



遭詹智能性騷的員工小雪向《ETtoday東森新媒體》踢爆詹智能真實面貌，並且提出3段影像，其中一段影片是詹走進辦公室後左顧右盼，然後拿起另一張桌上的垃圾丟進垃圾桶，接下來突然快步走到坐在角落的小雪身後，雙手抱住小雪，還用手拍肩膀，小雪被詹突如其來的舉動嚇得不輕，連忙把頭撇向一邊。另1段影像也同樣是在辦公室，詹不顧還有其他同事在場，趁經過小雪身旁時，竟突然伸出左手摸小雪屁股。

▲詹智能噁心當有趣，傳訊息以及酥胸影片給小雪，喊「寶貝，我也想吃豆花」。（圖／小雪提供）



最後1段影像則是詹男先傳Line給小雪說，「寶貝，我也想吃豆花」，然後傳送公司合作的爆乳啦啦隊員兼DJ的Cyndi等人吃豆花畫面，但鏡頭卻放大特寫在Cyndi胸部上，這段充滿性暗示的影片，讓小雪感到很不舒服，立即回傳訊息「很不舒服」，詹卻毫不在意繼續說道「哈哈哈～你不覺得很好笑嗎？」小雪只能無奈回覆「不可能，可能我是女生吧」。

判決書指出，小雪指控2019年到公司任職後，多次遭詹性騷擾，小雪表示，2021年年底被要求陪同詹前往廠商餐敘，詹男明知她胃發炎，卻不斷灌酒，更趁機抱摟，並將手伸進她衣服內摸背部；隔年4月，她上班遭詹摸臀、摟腰、拉手。

此外，小雪曾因未接到詹男電話，隔日凌晨竟收到詹的訊息，內容竟是「突然就很想你，想找你說說話啦！」甚至還收到詹所傳的「吃豆花」影片，以及坐在辦公室時，詹突然跑過來熊抱及熊抱，A女共提告6次性騷擾。

▲MUGEN負責人、韓籍啦啦隊女神河智媛的老闆詹智能遭爆是性騷慣犯，遭法院認證5度性騷前女員工小雪。（圖／小雪提供）

詹男挨告後主張，傳訊息、熊抱是基於「父愛所為」，因雙方情感交惡，小雪才誣指為性騷擾，傳送乳溝影片是玩笑話，其他行為都只是小雪的片面指控，但詹的說法被法官打槍，認為詹男為50多歲已婚男性，與小雪是主管和員工關係，成年男女之間相處應互相尊重，深夜傳訊稱「想你」顯與公司業務無關，反倒充滿曖昧及騷擾意味。

另一方面，法官根據辦公室監視器畫面、同事證詞、對話紀錄等證據等，認定小雪總共遭受5次性騷擾，且MUGEN在事發時並未提出任何有關性騷擾之事前具體防範措施或監督機制，判賠詹男與MUGEN連帶賠償100萬元。全案還可上訴。