叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火

記者許權毅／台中報導

台中市「叼菸惡男」李男撞死矽品工程師，隔月被女友謝女潑油點火死亡。國民法庭今起密集審理，檢方今日提示謝女犯案影片，李母聽見兒子的「哀號聲」，悲痛淚灑法庭，更激動說：「當時謝女幫忙滅火，是我一直求她的！」

▲▼叼菸惡男李男被女友燒死命案，今起密集審理，李母今淚灑法庭。（圖／民眾提供）



回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝女帶著擁槍的乾哥陳男找上李男，謝女與李男當街嚴重爭吵，憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，李男還拿起汽油桶放在謝女眼前，挑釁要求繼續潑灑，謝女情緒失控，拿出打火機進入李家，點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡。謝女被依殺人、放火等罪起訴，今日起由國民法官庭密集審理，預計下周一（30日）宣判。

檢方今提示事發時附近民眾拍下之影片、路口監視器，可見謝女整個人歇斯底里，李男以浮誇方式走路，兩人在路邊爭吵，謝潑灑大量汽油，一旁李男的友人賴女，還曾抱著謝女阻止點火行為。賴女則說，聽見謝女說「要跟他玉石俱焚」。

▲李男有多項前科，爭議不小，最後慘死在女友手上。（圖／民眾提供）



李母與李姊以訴訟參與人身分到庭，李母聽見影片內，兒子不斷發出尖銳哀號聲，回想起事發當天過程，忍不住落淚，一度離席。李母激動說：「是我一直求她，叫她幫忙救火的！」李母律師強調，從影片可見，謝女有多次終止行為機會，並非一時失控，放火殺人犯意明確。

檢察官張子凡論告，認為謝女潑灑汽油5次以上、至少2公升，李被潑灑汽油後已經進屋，謝不選擇迴避，執意從地下道進入，且進入後不到1分鐘就點火，導致被害人體無完膚、屋內遭燒毀，構成殺人與放火罪。

謝女辯護律師邱偉智則說，謝女有多次精神科就診記錄，當時與李男爭吵，主因是不滿李男欺騙，說到「你騙我、殺了我」等語，李男有數次拿起汽油桶刺激被告，但謝女均認罪。全案預計明早續行審理。