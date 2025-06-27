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社會 社會焦點 保障人權

找人騙出女鄰居「出家門看看」開車撞她　恐怖男還扁阿公、伯父

記者許權毅／台中報導

台中市一名許男跟鄰居林女有口角，竟找人把林女「騙出家門」，並開車二度衝撞，甚至用口罩刻意遮掩車牌，企圖規避查緝，林女被撞到重傷，許男不停手，又踹林女家門想闖入，近日被依殺人未遂等罪起訴。另被查出近期毆打伯父、阿公，又被依家暴傷害罪起訴。

▲▼口角糾紛結怨 男開車2度衝撞鄰女又下車踹人。（圖／家屬提供）

▲▼許男行車紀錄器拍下，他駕車猛撞林女，還下車踹人。（圖／家屬提供）

▲▼口角糾紛結怨 男開車2度衝撞鄰女又下車踹人。（圖／家屬提供）

檢方追查，今年3月18日凌晨1時許，許男因為跟神岡區成功路住家鄰居林女有糾紛，竟基於殺人、侵入住宅犯意，要求一名李男打給林女，謊稱有事情要相談，要林女從住家外出查看。

許男看見林女後，先在巷口以口罩遮蔽車牌，並要車上女性友人下車，獨自駕車往林女方向衝撞，林女倒地後爬起，許男竟然又倒車再次衝撞，許男再下車用腳踹踢林女2次，隨後迴轉落跑，將車牌上口罩取下。

林女被撞到重傷，許男仍不罷休，又返回林女家踢踹住家大門，因大門上鎖無法進入，又推倒一旁機車洩恨。

▲▼口角糾紛結怨 男開車2度衝撞鄰女又下車踹人。（圖／家屬提供）

▲家屬不滿許男作為，當時貼出傳單。（圖／家屬提供）

警消獲報後，趕緊把林女送醫搶救，發現林女有右側股骨頸閉鎖性骨折、右側肩部挫傷、右側手肘挫傷、右手背及右側手指擦傷、右側膝部挫傷及擦傷、右側足背擦傷、左側手背擦傷、腹部挫傷、胸部挫傷等身體之傷害。

許男否認有預謀開車衝撞、要致林女死亡意圖。檢方認為，許男涉犯殺人未遂、侵入住宅等罪，且5年內有故意再犯有期徒刑之罪，為累犯應加重刑期，日前提起公訴。

另外台中地檢署查出，許男先在11月24日因為喝醉在家鬧事，動手毆打伯父，阿公上前阻止，也遭許男推倒，導致伯父臉部瘀青、鼻子挫傷，左手臂擦挫傷，阿公全身有多處撕裂傷，依家暴之傷害直系尊親罪起訴。

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