不擅長分手的血型排行公開！O型因為同情對方而拖延　B型轉身就走人

▲血型決定你愛得多難斷。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

「說再見」往往比「我願意」更難開口！分手不只是一句話，更是一段關係的收束與自我重新定位，日本網站「占TV」日前統整血型與「分手遲緩症」的關係，引發熱烈討論，有些人無法順利分手、也無法繼續這段感情，其中最辛苦的就是「拉拉扯扯，想分手卻分不開」的情況，根據網友回饋與心理師觀點，列出「不擅長分手的血型 」排名！

第一名：O型是同情拖延派

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O型女性慷慨大方，天生同理心強。她們覺得分手很難，因為她們同情男友，不想傷害他，即使看到了男友的缺點，仍抱持著一絲希望「也許再努力一下」的僥倖，希望最終能和好如初，結果壓力越積越多，最終導致日復一日的爭吵，狠不下心讓彼此更痛苦。

第二名：A型擔心太多，且不太表達自己的感受

A型人即使想分手，也不會立刻做決定，他們可能會擔心「如果分手，我可能找不到下一個對象了」，或者擔心「以後會後悔」， A型人不想讓事情變得更糟，所以即使他們意識到需要分手，也會盡量不表達自己的感情，經過長時間的深思熟慮，當他們宣布分手時，男友會因為這突如其來的事件而驚慌失措，那場面可能會像沒打開的氣泡水，最後一次性爆炸。

第三名：AB型是冷靜處理分手

如果冷靜的AB型人對愛情的熱情冷卻下來，他們會決定何時分手並開始做準備，他們會取消約會，藉口是「我很忙」或「我要去見朋友」，他們會盡量減少見面的頻率，讓這段感情慢慢消失，他們也會表現得冷淡，不表露任何感情。如果男友仍然不肯放棄，他們甚至可能會更改地址，這樣就聯絡不上你了。

第四名：B型是想快點分手，快點結束

B型人不擅長猶豫不決或退縮，如果他們厭倦了伴侶，就不想看到他的臉，他們會想趕快分手，開始一段新的感情，他們可能會突然打電話給男友，告訴他自己想分手，他們坦誠地表達自己的感受，所以會告訴男友自己想分手的原因，即使男友提出複合，他們也會堅定地告訴他，感情回不來了。

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