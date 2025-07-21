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追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　她崩潰曝結局：想分手

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲床事不合，令原PO動念想分手了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「床上不行真的很解...」一名女網友表示，狂追男友3年才交往，但彼此是遠距戀愛，性生活一年不到12次，而近日男友還下戰帖「要把妳弄到下不了床」，結果不到5分鐘就沒力了。原PO無奈透露，主因是男友體重破百，「到一半軟下去就沒起來了」，加上對方事業遲遲沒長進，讓原PO有分手的念頭。

一名女網友在Dcard表示，男友是她追了3年多時間才到手的，那段時間她自認超級專情，加上努力瘦身有成，還有雙方三觀合拍、習慣原PO的陪伴，男友才答應在一起。

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終於獲得關係認可後，原PO卻直言，兩人因為遠距離戀愛，只有休假才能親密連結，「一年不到12次吧...通常都是他幫我用手解決」，甚至還要「一半叫爽、一半裝出來的！」

最近一次性愛更令她傻眼不已，男友先放話「要把妳弄到下不了床」，結果不到5分鐘就沒力了，「他也沒射，就是太胖了體力不行，到一半軟下去就沒起來了。」

對此，原PO一度懷疑人生，是否她不夠有吸引力，才會讓男友提不起幹勁運動、拚事業，甚至無法投入愛愛。

尤其兩人床上無法契合，原PO坦言已萌起分手的想法，「我們有攤開來聊過，他說他會努力，但是他講了快一年了，身材和事業也沒什麼變化，真的快涼掉了啊！」

留言串中，原PO透露男友有182公分，體重則是106公斤，但交往前只有80多公斤。引來其他網友熱議，「你們可能適合做朋友，不適合做情侶」、「我覺得跟胖沒關係，我男友175cm/104kg一樣生龍活虎」、「不就是追男友，追求到覺得沒有這麼好，想要分手，上來找認同，說實在想分就分不用講這麼多」、「發現不常運動加年紀上來，沒幾下就沒力了，建議要花時間運動」、「建議陪他一起改善吧！感覺情感面比性愛難找」。

事實上，黃維倫曾在臉書透露，身為泌尿科醫師，門診遇到很多男生問，「醫師，我不是完全不行，但為什麼做到一半就軟掉？」、「這是不是勃起功能障礙？」

黃維倫指出，其實這種狀況比想像中還多！ 只是大家不好意思講而已，大部分的問題不外乎三種原因：

1、心理壓力太大

有些人是因為工作太累、壓力太大，身體累到不行，但又怕另一半不開心，硬著頭皮上場，結果撐不住。也有人是因為太想表現好，反而變得超級緊張，導致交感神經興奮，反而抑制陰莖勃起，直接讓「老二」當機。

2、身體機能退化

隨著年紀增長，血管、神經、海綿體功能都會變差，血流變少，硬度自然受影響。尤其是有高血壓、糖尿病、高血脂的人，這種狀況更容易發生。再加上抽菸、喝酒、缺乏運動，影響就更明顯了。

3、心理+生理，惡性循環

當身體機能退化，硬度不如從前後，就會冒出「完了，我是不是不行了？」壓力一來就更容易失常，最後陷入「怕失敗→越怕越失敗」的惡性循環。

黃維倫提到，怎麼改善？他在門診最常建議這幾招！

1、放輕鬆，別急著開始

很多人都太在意「硬不硬」，反而讓自己壓力超大。不妨多聊天、多愛撫，讓自己跟伴侶都進入狀況，順其自然比較容易成功！

2、換個場景，找點新鮮感

有些人是因為環境太熟悉、流程太固定，興奮感慢慢變低。不妨換個地方，改變節奏，讓大腦重新適應，刺激感回來了，硬度自然跟著提升！

3、好好休息，讓身體恢復戰力

很多人只是太累、生活習慣太亂，讓身體長期處於疲勞狀態。少熬夜、多運動、健康飲食，這些看起來沒什麼，但真的有幫助！

4、試了很多次還是不行？該來找醫師聊聊了

如果這些方法都試過，還是經常做到一半就軟掉，那就要來找泌尿科醫師聊聊了，現在治療方法很多，藥物、震波治療、真空助勃器，甚至人工陰莖植入，都可以讓你恢復以往的狀態！

黃維倫說，如果是女生叫另一半看醫生，會不會傷了他的自尊？其實門診裡不少病人，都是女生叫男生來的，別怕會傷到他的自尊，反而這種情況通常代表感情夠好，才能一起面對問題。

黃維倫提到，你以為男生不知道自己軟軟的嗎？其實他心裡壓力也很大！當兩個人能坦誠聊這件事，他的焦慮少了，治療效果也會更好，互相支持，一起解決問題，感情反而會更甜、更穩定。

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